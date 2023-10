ATLANTA, 13 octobre 2023 /CNW/ - Pendant le 3e Congrès mondial sur les matériaux PHA organisé par Go!PHA, Phabuilder a lancé son initiative de marque Phamily, qui met l'accent sur la recherche de matériaux PHA diversifiés et haut de gamme, dans le but de fournir des ressources de produits complètes et de soutenir les services techniques aux institutions et industries mondiales de recherche sur les matériaux PHA.

Sherry Xu, présidente de Phabuilder, a expliqué que l'initiative Phamily sert d'intermédiaire entre la recherche universitaire et la production commerciale. Elle a déclaré : « Avec plus de 150 types de monomères PHA disponibles, chacun peut être imaginé comme une brique de jouets, les combinaisons potentielles pourraient se chiffrer en milliards. Cette vaste gamme suggère de nombreuses applications pratiques que Phamily cherche à explorer. » Elle a ensuite décrit Phamily comme une plateforme conçue pour encourager la collaboration dans la recherche sur les matériaux PHA à l'échelle mondiale, offrant des solutions de produits spécialisés et une assistance technique à des entités universitaires et commerciales.

« La diversité alimente l'innovation », a fait remarquer Mme Xu. « Nous sommes convaincus que les matériaux PHA feront bientôt partie intégrante de notre vie quotidienne, réalisant notre vision ultime de façonner une PhalifeTM. » Les différents types de PHA ont des caractéristiques uniques comme être dur, évolutif ou clair, ce qui les rend utiles dans de nombreux domaines, des articles courants quotidiens aux soins de santé et à la fabrication de haute technologie, où de nouveaux matériaux biologiques sont nécessaires. En coopération avec l'université Tsinghua à Pékin, Phabuilder prévoit de publier plusieurs matériaux à base de PHA ayant des propriétés variées, dont plusieurs sortiront bientôt. Poussée par la vision, « Chaque moment PHA façonne l'avenir », la PhalifeTM représente la Phamily dans un contexte plus large.

Il s'agit d'une jeune entreprise en biologie synthétique à la fine pointe de la technologie qui compte plus de trois décennies d'études sur les PHA et de progrès dans les générations d'Halomonas. Avec son financement actuel de 100 millions de dollars américains, l'avenir semble prometteur. La présence de l'entreprise à l'exposition Plastic Waste Free World à Atlanta, aux États-Unis, et à la célèbre foire alimentaire Anuga, en Europe, renforce son engagement envers ce changement durable. En établissant un partenariat stratégique avec Angel Yeast Co., Ltd., un chef de file mondial de la biotechnologie de la levure et le troisième fabricant de levure dans le monde, Phabuilder poursuit ses objectifs. L'introduction de Phamily au congrès Go!PHA représente une orientation positive dans l'adoption plus générale des PHA, marquant un virage vers les matériaux durables dans notre vie quotidienne. Pour en savoir plus, visitez www.phabuilder.com ou suivez les mises à jour de l'entreprise sur le compte LinkedIn @PhaBuilder.

SOURCE Beijing Phabuilder Biotechnology Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Xiaohan Zhang, [email protected]