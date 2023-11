BEIJING, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Phabuilder Biotechnology Co., Ltd.; en partenariat avec Hengxin Life Science & Technology Co., Ltd., a récemment obtenu une commande de plusieurs millions de dollars américains, l'un des plus importants de l'industrie des PHA à ce jour, dans le but de présenter les diverses applications des PHA et de transformer les produits du quotidien. Cette alliance est marquée par l'introduction sur le marché de consommation de trois catégories de produits remarquables à base de PHA : les pailles, les revêtements et les articles moulés par injection.

Phabuilder s’associe à Hengxin Life pour introduire sur le marché de la consommation trois catégories de produits remarquables à base de PHA : des pailles, des revêtements et des articles moulés par injection, avec un engagement envers la durabilité et la protection des océans.

La collaboration vise à maximiser le potentiel des polyhydroxyalcanoates (PHA) grâce à l'expertise de Phabuilder en biologie synthétique et à la position d'Hengxin Life comme chef de file mondial des produits biodégradables. Le président du CA d'Hengxin Life, Deping Yan, a souligné que le partenariat était la « base de l'avenir de la vaisselle de table dégradable en milieu marin ». Les produits présentés par Hengxin Life à la célèbre foire de Canton ont réaffirmé l'engagement de l'entreprise à fabriquer des produits qui répondent aux besoins des consommateurs, favorisent la durabilité et réduisent la pollution marine par le plastique.

Appuyée par les recherches de l'équipe de recherche-développement de l'institut chinois de niveau 1 de l'Université de Tsinghua, Phabuilder a mis en place une équipe d'experts dédiés à la bio-ingénierie des PHA pour la fabrication de vaisselle qui résiste aux températures élevées, qui présente des attributs de barrière robustes et qui permet des personnalisations selon la couleur, la transparence et la forme. Selon madame Sherry Xu, présidente du CA de Phabuilder, les pailles en PHA récemment mises en circulation peuvent supporter des températures supérieures à 90 °C, répondant ainsi de façon unique à la demande de solutions durables pour les boissons chaudes. Dans un monde tourné vers la durabilité écologique, les PHA se présentent comme un choix écologique utile et durable, grâce à leur nature biosourcée.

Sherry Xu, présidente du CA, a déclaré : « À mesure que la société devient plus sensible aux préoccupations environnementales, il y a une tendance claire vers des solutions de rechange responsables et durables. Nos offres basées sur les PHA, développées grâce à une approche à faible émission de carbone et sans produits chimiques, répondent à cette demande. Elles relient facilement les choix des consommateurs aux responsabilités environnementales. » Afin d'assurer l'intégrité écologique et la fiabilité de ses produits, Phabuilder a obtenu des certifications d'organisations très respectées comme TÜV AUSTRIA, BPI et la norme DIN européenne, renforçant ainsi la biodégradabilité et la compostabilité de ses produits.

Phabuilder Biotechnology Co., Ltd., pionnier dans le développement des PHA, présente une solution de rechange durable aux plastiques traditionnels. Mettant l'accent sur sa mission « Des microbes à un avenir vert », l'entreprise a annoncé sa nouvelle initiative de marque lors du 3e Congrès mondial sur les PHA. Cette initiative incarne une vision de diversification des applications des PHA, résumée en trois aspects fondamentaux : PHAmily (exploration des polymères PHA), PHAbrary (recherches diverses) et PHAdustry (production à l'échelle industrielle). Chaque composant est en synergie pour explorer et exploiter plus de 150 monomères de PHA, dans le but de découvrir une myriade d'applications allant des produits essentiels quotidiens à la santé médicale et aux produits haut de gamme. Grâce à la collaboration avec des partenaires mondiaux, la PHAmily cherche à faciliter un écosystème novateur, en accélérant l'exploration, le développement et les applications commerciales des biopolymères PHA, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité.

En conclusion, la synergie entre Phabuilder et Hengxin Life représente une étape importante vers l'évolution des produits de consommation durables, alliant innovation et engagement envers l'écologie. Pour en savoir plus sur cette collaboration et ses vastes répercussions, visitez la page LinkedIn de Phabuilder @Phabuilder ou son site Web à www.phabuilder.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2274735/1.jpg

SOURCE Beijing Phabuilder Biotechnology Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Claire Chen, [email protected]