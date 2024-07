BEIJING, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Solenis et PhaBuilder : coopèrent en matière d'innovation verte

En juin 2024, Beijing, en Chine, Solenis, un important producteur mondial de produits chimiques spécialisés pour les industries à forte consommation d'eau, a signé un accord avec Beijing PhaBuilder Biotechnology Co., Ltd., (ci-après appelé PhaBuilder), une entreprise innovante de biologie synthétique, pour collaborer au développement de la technologie PHA (polyhydroxyalkanoate) clé pour le marché de l'emballage du papier.

Voici PhaBuilder Inside - Voyons comment l’usine transforme les microorganismes en PHA (un biomatériau écologique) par biosurveillance.

« L'accord mondial entre Solenis et PhaBuilder permettra une technologie unique sur le marché de l'emballage en papier, a déclaré William (Bill) Kuecker, directeur principal, Marketing stratégique mondial chez Solenis, « afin de répondre aux besoins croissants de solutions plus durables pour l'industrie de l'emballage. »

« Cette coopération stratégique aidera à améliorer l'application des matériaux à base de PHA, a déclaré Mme Sherry Xu, présidente de PhaBuilder, la technologie nouvellement développée finira par réduire l'impact sur l'environnement, offrant un avenir plus vert et plus durable. »

« Je suis ravi d'être témoin de la signature de l'accord stratégique entre Solenis et PhaBuilder, a déclaré Ed Connors, président de Global Business and Consumer Solutions chez Solenis, « Solenis s'est engagée à améliorer notre durabilité - et la durabilité de nos clients. « Cette entente marque une nouvelle étape dans notre démonstration de la vision stratégique durable. »

Utilisant les produits PhaBuilder PHA, Hengxin a obtenu le premier certificat au monde pour les produits de papier enduit de PHA

Également en juin 2024, DIN Allemagne a annoncé que Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., Ltd. (ci-après appelée Hengxin) a obtenu le premier certificat DIN au monde pour les produits de papier enduit de PHA. Le président Yan Deping de Hengxin a déclaré que cette réalisation est le résultat d'années de recherche, d'innovation continue et de poursuite de l'excellence par l'Université Tsinghua, PhaBuilder et Hengxin. Non seulement ce produit présente d'excellentes propriétés physiques et des avantages environnementaux, mais il a également fait une percée importante dans les techniques de transformation, comblant ainsi les lacunes du marché des PHA.

Le PHA est un matériau vert et durable fabriqué par biosurveillance verte et à faible émission de carbone. Son application dans les produits papier aidera à promouvoir le développement écologique de l'industrie du papier.

Le revêtement PHA des produits en papier fabriqués par Hengxin est fabriqué à partir de la matière première PHA de PhaBuilder. PhaBuilder a été fondée par le professeur George Guo-Qiang Chen de l'Université de Tsinghua, qui se spécialise en biologie synthétique.

Lars Kellmer et les dirigeants de DIN Allemagne ont également fait l'éloge de Hengxin lors de la réunion. Lars Kellmer a déclaré que le certificat DIN est une preuve importante de l'innovation technologique et de la qualité des produits de l'entreprise. Hengxin continuera d'assumer la responsabilité de promouvoir le développement de produits de papier couché PHA, d'approfondir la recherche et le développement, d'optimiser la technologie de transformation et d'améliorer la qualité et le rendement des produits afin de répondre aux besoins croissants du marché et des clients.

À l'avenir, Hengxin fera la promotion active de l'application des produits de papier enduit de PHA avec PhaBuilder, collaborera avec un plus grand nombre de partenaires commerciaux et de clients et fera la promotion conjointe du processus d'écologisation et de réduction des émissions de carbone de l'industrie de l'emballage des biens de consommation.

À propos de Solenis

Solenis est un important producteur mondial de produits chimiques spécialisés qui se concentre sur la prestation de solutions durables pour les industries à forte consommation d'eau, y compris les marchés des produits de consommation, industriels, institutionnels, alimentaires et de boissons, ainsi que des piscines et des eaux de spa. Détenu par Platinum Equity, le portefeuille de produits de l'entreprise comprend un large éventail de produits chimiques de traitement de l'eau, d'auxiliaires de traitement, d'additifs fonctionnels, de nettoyants et de désinfectants, ainsi que des systèmes de surveillance et de contrôle de pointe. Ces technologies aident les clients à améliorer l'efficacité opérationnelle, à améliorer la qualité des produits, à protéger les actifs de l'usine, à réduire au minimum l'impact environnemental et à créer des environnements plus propres et plus sécuritaires. L'entreprise, dont le siège social est situé à Wilmington, au Delaware, compte 69 installations de fabrication stratégiquement situées partout dans le monde et emploie une équipe de plus de 16 100 professionnels dans 130 pays sur six continents. Solenis est lauréate du prix Best Managed Company Gold Standard 2024, reconnu quatre années de suite.

Pour en savoir plus sur Solenis, visitez www.solenis.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.

À propos de Hengxin

Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., Ltd. est une entreprise moderne de haute technologie qui se consacre à la recherche et au développement, à la production et à la vente de produits écologiques. Il s'agit d'un modèle d'entreprise de production à grande échelle de produits d'acide polylactique (PLA) en Chine, et il occupe une position importante sur le marché mondial des produits FMCG de PLA.

En tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des produits biodégradables, Hengxin a établi un vaste réseau de partenariats avec plus de 100 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Hengxin est le pionnier en Chine d'authentifier le DIN en Europe, le BPI et la FDA aux États-Unis, et le LFGB en Allemagne. Grâce à sa puissance, Hengxin fournit des emballages durables pour les services alimentaires à un certain nombre de chaînes de restaurants célèbres.

Hengxin valorise l'innovation technique et a établi un institut scientifique pour la technologie d'application de l'APL. Il s'agit d'une entreprise de vice-président relevant du Comité spécialisé des plastiques dégradables de la CPPIA et de la Direction de la flexographie de la PTAC. Hengxin a reçu les 3e et 5e prix de contribution pour la promotion de la base biologique et de la technologie et de l'application des matériaux biodégradables.

Les activités de fabrication de Hengxin sont accréditées par Sedex, ISO9001, ISO14001, ISO22000, BRC/IOP et QS. Par conséquent, Hengxin peut fournir une garantie complète en matière de qualité des produits, de sécurité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale d'entreprise.

À propos de Phabuilder

PhaBuilder est une entreprise technologique innovante axée sur le domaine de la biologie synthétique, remplissant sa mission fondamentale de "Des microbes à un avenir vert". Grâce à la modification et à l'ingénierie des microorganismes halophiles, PhaBuilder réalise la production industrialisée des biomatériaux polymériques verts - PHA (polyhydroxyalkanoates).

Le PHA est un nouveau type de biopolymère doté de propriétés à faible émission de carbone, biodégradables et biocompatibles. Il peut se dégrader complètement dans l'environnement naturel en 1 à 3 ans, et son efficacité de dégradation est 100 fois supérieure à celle des plastiques traditionnels. À l'heure actuelle, PhaBuilder a obtenu plus de 10 certificats faisant autorité de la Chine, de l'Union européenne et des États-Unis. Il s'agit de la seule entreprise au monde qui peut vendre des produits PHA de contact alimentaire en Chine, aux États-Unis et en Europe, et ses produits sont vendus dans plus de 20 pays et régions.

PhaBuilder explore continuellement plus de 10 milliards de combinaisons de familles PHA, développe des applications qui répondent aux demandes du marché, collabore avec des partenaires de l'industrie pour fournir des solutions globales pour l'industrialisation des PHA et, en fin de compte, fait la promotion de la belle vision de « faire de PHA Life un mode de vie pour des milliers de ménages » et met en œuvre la voie de l'innovation en biologie synthétique de PHAmily-PHAbrary-PHAdustry-PHA Life.

À l'avenir, PhaBuilder fournira des solutions durables fondées sur des matériaux biologiques verts à des clients du monde entier en se positionnant comme un leader mondial de la biologie synthétique et de la fabrication biologique.

Pour en savoir plus sur PhaBuilder, visitez www.phabuilder.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.

