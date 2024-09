PH MEDIA s'associe à l'entrepreneur à succès et champion olympique Bruny Surin

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - L'agence de marketing numérique PH MEDIA est fière d'annoncer son partenariat avec Bruny Surin. Satisfait des services reçus en tant que client au cours des quatre dernières années, le champion olympique et entrepreneur s'y associe à titre d'ambassadeur et partenaire.

« Ce partenariat témoigne de sa confiance dans nos services de marketing. Nous sommes privilégiés d'être son équipe d'experts pour l'augmentation de ses revenus d'affaires », révèlent Thomas Petyt et Hugo Poirier, Co-Fondateurs chez PH MEDIA.

Depuis le début de sa relation professionnelle avec l'homme d'affaires bien connu, l'agence contribue activement à la croissance du nombre de nouveaux clients pour ses conférences de motivation. « La performance a toujours été cruciale pour Bruny, autant en ce qui concerne ses entreprises que son marketing et les Olympiques. Nos valeurs et notre ambition se rejoignent à 100 %, et c'est pourquoi nous considérons cette collaboration comme un match parfait », se réjouissent MM. Petyt et Poirier

La confiance du nouvel ambassadeur envers l'approche et les services de PH MEDIA est élevée. Il lui a notamment recommandé de nouveaux clients à diverses reprises. De plus, il a mis de l'avant sa collaboration avec l'agence dans son réseau de contacts et sur ses plateformes de médias sociaux. « Bruny a également participé à la réalisation de vidéos et de courts métrages dans les bureaux de PH MEDIA pour témoigner de sa confiance et de sa satisfaction envers nos services en marketing », soulignent MM. Petyt et Poirier

Le nouvel ambassadeur de PH MEDIA résume son point de vue sur l'entreprise qu'il représente dans une vidéo publiée sur LinkedIn. « En marketing numérique, dont en SEO, il faut s'assurer d'avoir du contenu de qualité : la sémantique, les backlinks, les éléments techniques, le maillage interne. Mais vous savez quoi? Entre dire les choses et les réaliser, il y a une très grande différence. C'est pour ça que dans mes entreprises, pour augmenter mes chiffres d'affaires, mon partenaire, c'est PH MEDIA. Eux, le marketing numérique performant, la techno et les outils de mesure, ils en parlent clairement et les utilisent intelligemment. Je ne suis pas expert en marketing numérique, mais je suis expert en PH MEDIA par exemple! », soutient Bruny Surin.

À propos de PH MEDIA

PH MEDIA est une agence de marketing numérique qui propose des solutions mesurables adaptées au contexte et aux objectifs des entreprises afin de favoriser leur croissance, notamment grâce à des stratégies axées sur les données.

À propos de Bruny Surin

Au cours de sa carrière en athlétisme, Bruny Surin a participé à quatre reprises aux JO, où il a notamment remporté l'or au relais 4 x 100 m en 1996. Aujourd'hui entrepreneur, Bruny est à la tête de Groupe Surin, de Vêtements Surin ainsi que de la Fondation Bruny Surin. Bruny Surin était le chef de mission du Canada aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

