Le Fameux sandwich au poulet de PFK est fait à 100 % de poulet d'élevage canadien; il est mariné au babeurre et pané à la main avec le célèbre assaisonnement extra croustillant de PFK, il est garni de morceaux de cornichons sucrés, de mayonnaise crémeuse, et est pris en sandwich dans un pain à la fécule pommes de terre légèrement grillé.

« Chez PFK, nous nous assurons que chaque bouchée soit plus délicieuse que la précédente - exactement comme le colonel l'avait prévu », a déclaré Armando Carrillo, directeur de l'innovation, PFK Canada. « Le Fameux sandwich au poulet de PFK est l'aboutissement de la passion et de la détermination et incarne le goût d'un fameux sandwich au poulet. »

Le Fameux sandwich au poulet de PFK est disponible au Canada seulement.

Pour en savoir plus sur le Fameux sandwich au poulet de PFK , ou pour en commander un dès maintenant, visitez www.pfkquebec.ca.

À propos de PFK Canada

Fondé par le colonel Harland Sanders en 1952, PFK est aujourd'hui la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le propre mélange de 11 herbes et épices du Colonel est toujours utilisé pour assaisonner notre poulet Recette Originale® et il reste encore un secret très bien gardé. La spécialité de PFK est notre célèbre poulet Recette Originale®, mais nous proposons également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, des collations à emporter, des accompagnements maison, des desserts et des boissons. Aujourd'hui, PFK Corporation est une filiale de YUM! Brands Inc. et exploite plus de 23 000 restaurants dans plus de 140 pays et territoires à travers le monde, y compris plus de 600 emplacements ici même au Canada. Pour en savoir plus sur PFK Canada, visitez notre site Web www.pfkquebec.ca.

SOURCE KFC Canada

Renseignements: Contact média : Julia Solomon, Edelman, [email protected], 514 915-0131