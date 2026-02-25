L'Accord du Cap de l'Organisation maritime internationale aidera à sauver des vies et à lutter contre la pêche illicite pour protéger l'océan et les personnes qui en vivent

LONDRES, 25 février 2026 /CNW/ - The Pew Charitable Trusts se réjouit aujourd'hui d'apprendre que l'Accord du Cap a reçu un soutien suffisant de la part des grands pays pêcheurs (y compris l'Argentine, qui a adhéré au traité aujourd'hui) en vue d'une application à compter de l'an prochain. Ce traité international contraignant renforcera les normes relatives aux bateaux de pêche afin d'assurer la sécurité des équipages et des observateurs et constitue un important pas en avant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

L'Accord protégera la vie des pêcheurs en établissant des normes pour la construction des bâtiments industriels et la navigabilité, le pontage, le chauffage, les procédures d'urgence et d'autres mesures de sécurité et de sauvetage connexes. Avant ce traité historique, peu de normes mondiales ou d'obligations juridiques internationales protégeaient les pêcheurs en mer. Une étude de la FISH Safety Foundation, commandée par Pew, estime que plus de 100 000 personnes dans le secteur de la pêche sont tuées chaque année. L'accent mis par l'Accord sur la sécurité pourrait aider à prévenir de nombreux décès.

Le renforcement des normes de sécurité sur les bateaux de pêche contribuera également aux efforts de lutte contre la pêche INN. Dans le but de maximiser les profits, les exploitants qui pêchent illégalement font souvent des compromis dans la gestion des navires, ce qui expose encore plus aux risques les travailleurs de l'une des professions les plus dangereuses au monde. Une gouvernance accrue et un contrôle normalisé des dispositions sur la sécurité des bâtiments augmenteront les possibilités de détecter et de prévenir la pêche INN.

Adopté par l'Organisation maritime internationale en 2012, l'Accord du Cap, qui s'applique principalement aux nouveaux navires de 24 mètres ou plus, entrera en vigueur l'an prochain maintenant que 28 États (plusieurs de plus que les 22 requis) l'ont ratifié. Pour entrer en vigueur, l'Accord devait également couvrir au moins 3 600 navires, et ce seuil de référence a également été dépassé avec la dernière série de ratifications.

L'Accord se joint à deux accords internationaux de longue date qui rendent plus difficile pour les exploitants sans scrupules d'exploiter les lacunes dans la réglementation sur la pêche. Il s'agit notamment de l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui exige des parties qu'elles renforcent et harmonisent les contrôles portuaires, et de la Convention sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail, qui établit des normes contraignantes en matière de sécurité et de travail en mer.

La dynamique en faveur d'une gouvernance océanique plus forte s'est accéléré. Depuis 2022, quatre grands accords internationaux ont été adoptés ou sont entrés en vigueur, dont le Cadre Mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité adopté lors de la Convention sur la diversité biologique en 2022, l'Accord sur les subventions à la pêche de l'Organisation mondiale du commerce en 2025, le Traité sur la haute mer ou l'Accord des Nations unies sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones au-delà de la juridiction nationale, en janvier 2026, et maintenant l'Accord du Cap. Ensemble, ces accords marquent un virage décisif dans les efforts visant à assurer la santé à long terme des écosystèmes marins et des populations.

Peter Horn, qui dirige les efforts visant à mettre fin à la pêche illicite au Pew Charitable Trusts, a publié la déclaration suivante :

« Avec l'activation de l'Accord du Cap, les gouvernements font un grand pas vers l'amélioration de la sécurité des pêcheurs en mer, le renforcement des efforts pour mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et l'accroissement de la durabilité des pêches grâce à une meilleure surveillance et gouvernance des flottes de pêche.

Jusqu'à présent, les pêcheurs n'avaient pas les mêmes protections de sécurité que les autres marins. Et avec plus de 100 000 personnes tuées chaque année dans le secteur mondial de la pêche, les mesures de protection étaient cruciales. Lorsque ce traité entrera en vigueur l'an prochain, il améliorera considérablement les normes de vie dans l'industrie de la pêche et, par le fait même, réduira les décès liés à la pêche.

L'Accord du Cap fait suite à d'autres traités importants sur les océans. Mais ces plans ambitieux pour une gouvernance durable ne sont valables que s'ils sont véritablement mis en œuvre. Les États doivent maintenant jouer leur rôle pour transformer les mots en mesures concrètes et fournir des protections non seulement pour la filière pêche mondiale et les pêcheurs eux-mêmes, mais pour l'ensemble de l'écosystème océanique. »

Fondé en 1948, The Pew Charitable Trusts s'appuie sur les données pour changer la donne. Pew relève les défis d'un monde en évolution en éclairant les enjeux, en créant un terrain d'entente et en promouvant des projets ambitieux qui mènent à des progrès tangibles.

