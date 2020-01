PetSmart® partage des conseils pour une nouvelle année en santé avec votre animal

Selon un nouveau sondage mené auprès de propriétaires d'animaux de compagnie, les Canadiens qui possèdent un chien parcourent à la marche en moyenne 13,5 pâtés de maisons par jour

BURLINGTON, Ontario, 7 janvier 2020 /CNW/ - Avec le début d'une nouvelle décennie, c'est le moment idéal de fixer les résolutions du Nouvel An pour une année 2020 plus heureuse et plus saine. Le début d'une nouvelle année ne signifie pas seulement un nouveau départ et de nouveaux objectifs pour les gens, mais aussi pour leurs animaux. Pour lancer la nouvelle année du bon pied, Dre Jennifer Freeman, D.M.V., vétérinaire résidente chez PetSmart et spécialiste des soins aux animaux, souhaite partager ses trois principaux conseils pour assurer la santé et le bien-être de vos animaux en 2020 :

No 1 : Faites de l'exercice régulièrement.

L'une des résolutions les plus populaires chez les gens s'applique également aux animaux. Alors que tous les animaux ont besoin d'exercice, il est important de tenir compte de l'âge, de la race et de l'état de santé de votre animal lorsqu'il s'agit de déterminer le niveau d'exercice à entreprendre. La plupart des chiens ont généralement besoin d'au moins 30 minutes d'activité physique chaque jour, qu'il s'agisse de marcher, de courir ou de jouer à la balle.

Un sondage mené auprès de propriétaires d'animaux de compagnie, réalisé par la firme DART Insight au nom de PetSmart, a permis de déterminer quelle distance parcourent généralement les Canadiens qui possèdent un chien en marchant chaque jour. Le sondage a permis de révéler que les Canadiens qui possèdent un chien parcourent à la marche en moyenne 13,5 pâtés de maisons par jour. Les propriétaires de chiens de l'Alberta sont ceux qui marchent le plus avec 16,1 pâtés de maisons par jour suivis de ceux de la Saskatchewan et du Manitoba qui parcourent 15,05 pâtés de maisons par jour. Avec le temps froid qui bat son plein, les bottes d'extérieur pour chien Top Paw® et le parka pour chien Beaver Canoe garderont vos petits compagnons au chaud alors qu'ils font leur exercice quotidien.

Une excellente option d'intérieur pour la stimulation mentale et physique est le camp de jour pour chiens de PetSmart avec son nouveau programme de jeu structuré The Ultimate Experience offert dans certaines succursales PetSmart de l'Ontario. Ce camp de jour révolutionnaire offre aux chiens un programme structuré d'activités enrichissantes pour leur corps et leur esprit. Le programme The Ultimate Experience offre également aux collaborateurs des magasins la possibilité d'établir des relations plus solides et positives avec les campeurs canins au moyen d'une gamme de jeux visant à stimuler l'esprit, de l'heure du conte, de l'heure d'exercice et d'agilité, d'une période de relaxation et de repos et d'une séance de stimulation sensorielle avec des bulles.

No 2 : Toilettez votre animal.

« Un toilettage régulier est important pour tous les chiens, peu importe leur taille, leur âge et leur type de pelage, car cela permet d'éviter des problèmes courants comme la perte de poils excessive, l'irritation de la peau et des pattes, les nœuds de poils qui peuvent être douloureux et les griffes trop longues », indique Dre Freeman. Idéalement, les chiens devraient faire l'objet d'un toilettage professionnel toutes les quatre à six semaines. Il est important que le propriétaire de l'animal indique à l'avance au toiletteur si son chien souffre de problèmes de santé et l'informe de toute préoccupation afin que le service puisse être adapté aux besoins, au tempérament et à l'état de santé de l'animal.

Entre les séances de toilettage professionnel, les propriétaires peuvent entretenir le pelage de leur chien à l'aide de produits comme le gant de toilettage à sec ou humide 3-en-1 Top Paw® et de shampooings pour animaux comme le shampooing à l'avoine et au bicarbonate de soude Top Paw® qui offre un bon équilibre d'agents nettoyants et d'hydratants pour un pelage plus doux et d'apparence plus saine.

No 3 : Choisissez la nourriture adéquate.

Il ne fait aucun doute que la consommation d'aliments nutritifs est une autre résolution populaire pour 2020 et cela s'applique également aux animaux. Le fait de savoir quels sont les ingrédients qui se retrouvent dans la nourriture de votre animal peut vous aider à mieux comprendre le type de nutriments que consomme ou ne consomme pas votre chien ou votre chat. « Commencez par lire la liste d'ingrédients qui figure sur l'étiquette de la nourriture en portant une attention particulière aux trois premiers ingrédients qui sont ceux qui composent la majeure partie de la nourriture », indique Dre Freeman. « Alors que chaque animal a ses propres besoins nutritionnels, tous les animaux doivent consommer une quantité adéquate de protéines. » Consultez toujours votre vétérinaire afin de sélectionner la diète la plus appropriée pour les besoins de votre animal. Si vous déterminez qu'un changement s'impose, les collaborateurs des magasins PetSmart peuvent vous aider à examiner les différentes options qui s'offrent à vous.

*Méthodologie du sondage

Un total de 1 600 propriétaires d'animaux, soit 800 propriétaires de chien et 800 propriétaires de chat, ont été sondés par la firme DART Insight and Communications Inc. À l'aide d'un intervalle de confiance bayésien, les résultats nationaux combinés des propriétaires d'animaux sont jugés exacts dans une mesure de plus ou moins 2,8 %, 19 fois sur 20; les échantillons de 800 propriétaires de chien et de 800 propriétaires de chat sont jugés exacts dans une mesure de plus ou moins 4,0, 19 fois sur 20. Un exemplaire de l'analyse et les données sont accessibles à l'adresse suivante : http://dartincom.ca/polls/.

