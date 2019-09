PetSmart® égaie les célébrations de l'Halloween avec de nouveaux costumes, jouets et friandises pour animaux de compagnie

Les propriétaires d'animaux peuvent choisir des costumes de sirène pour les petits animaux et les chiens garantis à susciter frissons et sensations fortes, ainsi que des jouets à mâcher en forme de citrouille et des grottes en forme de crâne pour décorer les aquariums à poissons pour que les animaux puissent participer à la fête. La nouvelle collection Halloween de PetSmart comprend tout ce dont votre animal de compagnie a besoin comme des costumes, des jouets et des décorations pour égayer les fêtes de l'Halloween.

Cette année, chiens et chats peuvent se transformer en dinosaures, requins et araignées. Une licorne et un paresseux représentent des costumes supplémentaires exclusifs pour les chiens. Il y a aussi des colliers et harnais aux dessins effrayants qui sont parfaits pour emmener votre animal avec vous lorsque vous allez demander des bonbons. Les colliers et laisses réfléchissants à DEL de Top Paw peuvent également renforcer la sécurité des animaux de compagnie et de leurs propriétaires lors des sorties le soir de l'Halloween.

Pour les animaux qui préfèrent les jouets aux costumes, les familles peuvent choisir dans un large éventail de jouets sur le thème de l'Halloween, comme les jouets sonores en forme de citrouille ou de bras de monstre. Un griffoir pour chats en forme de maison hantée et unpanier pour chien en forme de crâne servent aussi d'éléments de décoration indispensables en cette saison.

Les petits animaux de compagnie comme les cobayes peuvent aussi participer à la fête avec tout un éventail de costumes séduisants et effrayants comme une licorne mystique, un adorable et redoutable requin et même un ananas miniature. Les poissons peuvent aussi participer à la célébration avec une sélection de décoration d'aquariums comme un squelette à tuba ou une lanterne-citrouille pour donner une touche festive à leur demeure aquatique.

Les animaux de compagnie peuvent aussi participer à leur propre version de « des bonbons ou un coup de bâton » en se faisant plaisir avec des friandises de saison comme les bonbons-dindes et citrouilles ou de délicieux biscuits pour chien en forme de citrouille et araignée.

Évènement « Treat Your Boo » pour des friandises gratuites et avec un concours de costume pour animaux de compagnie

Les propriétaires d'animaux de compagnie sont invités dans les magasins PetSmart dans tout le Canada pour un évènement de friandises gratuites (« Treat Your Boo ») le samedi 26 octobre de midi à 14 heures, heure locale.* Les chiens pourront apprendre des tours pour gagner des friandises et leurs propriétaires pourront remplir un sac de friandises pour leurs animaux aux bornes de friandises exclusives PetSmart. La fête comprendra également un concours de costumes avec des prix pour les trois meilleurs et un certificat pour les droits de partage sur les réseaux sociaux.

Pour que les publications sur les réseaux sociaux brillent réellement, les magasins offriront des photos avec la mascotte Chance pour que les propriétaires d'animaux de compagnie puissent partager avec les abonnés en étiquetant avec #petsmartparties et #petsmartcan. Pour ceux qui souhaitent prolonger la fête de l'Halloween des animaux de compagnie, des panneaux gratuits pour le jardin seront disponibles lors de l'évènement pour que vos voisins sachent que les chiens sont invités à venir chercher des friandises le soir de l'Haloween.

Pour en savoir plus et voir toute la collection Halloween de PetSmart, rendez-vous sur petsmart.ca/halloween

*Consulter votre magasin local pour des détails supplémentaires.

