Pétition en ligne - Il faut favoriser l'achat des terrains de golf par les municipalités en vue d'en faire des parcs

LAVAL, QC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Entouré de nombreux citoyens et de représentants de groupes ayant à cœur la protection des espaces verts, le député de Jonquière et porte-parole du Parti Québécois en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain Gaudreault, a invité la population à signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale; celle-ci vise l'adoption de mesures facilitant la transformation d'anciens terrains de golf en parcs, au lieu d'y faire du développement immobilier.

EN BREF

Les anciens terrains de golf, dont plusieurs sont soupçonnés d'être impropres à la construction résidentielle, sont parfaits pour qu'on y aménage des parcs, comme le réclament de nombreux Québécois.

La Loi sur l'expropriation doit être réformée afin de favoriser l'achat, par les municipalités, de ces terrains pour les transformer en parcs ouverts au public.

Le Club de golf Le Cardinal de Laval est un parfait exemple d'espace vert de proximité devant demeurer à la disposition de la population.

De passage à Laval, Sylvain Gaudreault a insisté sur l'importance de préserver les espaces verts ainsi que leur accès au public. « Pour le bien-être des populations, pour favoriser leur santé mentale et physique, mais aussi pour le maintien d'une certaine biodiversité, le développement des villes doit absolument considérer la création ou la conservation d'espaces verts. Dans cette optique, transformer d'anciens terrains de golf en parcs tombe sous le sens : cela permet non seulement la régénération des sols, mais également le maintien d'arbres matures », a-t-il fait valoir.

« Dans plusieurs municipalités du grand Montréal, les golfs constituent les derniers espaces verts d'importance. La transformation de ces espaces en parcs urbains est plus que nécessaire pour assurer une meilleure qualité de vie à la population et pour protéger nos écosystèmes. Il s'agit d'une solution qui est à notre portée et qui pourrait grandement contribuer à augmenter notre résilience face aux changements climatiques. Les municipalités et le gouvernement doivent en faire plus pour préserver nos espaces verts! », a pour sa part réclamé Jonathan Tremblay, initiateur de la pétition et co-porte-parole du Regroupement de citoyens Parc Sentiers des Bois ainsi que de la coalition Terrains de golf en transition.

La pétition que parraine le député de Jonquière sur le site de l'Assemblée nationale mentionne par ailleurs que le MELCC a omis d'inclure les données sur les golfs dans le Répertoire des terrains contaminés; par conséquent, les municipalités devraient refuser toute demande de changement d'affectation, de zonage, ainsi que tout projet de développement résidentiel, commercial ou industriel sur les terrains de golf. « En fait, des changements devraient être apportés à la Loi sur l'expropriation afin de permettre aux municipalités d'acheter ces terrains à leur juste valeur marchande pour les transformer en parcs. C'est ce que veulent les citoyens, en grande majorité, et je souhaite que la ministre des Affaires municipales les entende », a ajouté Sylvain Gaudreault.

L'enjeu se présente partout au Québec; le Club de golf Le Cardinal, à Laval, n'en est que la parfaite illustration. « Ici, on assiste à une importante mobilisation citoyenne en faveur de la conversion du terrain en parc. Dans toutes les régions, d'ailleurs, les gens souhaitent qu'on crée et qu'on maintienne davantage d'espaces verts de proximité, car ils tiennent à garder contact avec la nature; donnons‑leur ce qu'ils demandent! », a conclu le député de Jonquière.

Pour signifier votre appui à l'initiative, vous pouvez signer la pétition, en ligne jusqu'au 29 mai, à https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9659/index.html.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Anne-Sophie Desprez, Directrice adjointe des communications, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418 271-0485 - [email protected]