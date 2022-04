Petite révolution chez une PME manufacturière - Un grand fabricant de mobilier hôtelier teste la semaine de quatre jours

ROUGEMONT, QC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - « C'est une initiative qui vient d'une conviction sincère de prendre soin de notre personnel ! », explique Marc Soucy, PDG de Meubles Saint-Damase.

L'entreprise montérégienne, chef de file mondial dans la fabrication de mobilier hôtelier de luxe, met à l'essai une semaine de quatre jours, payée pour cinq.

La semaine de 36 heures est devenue un dada que les entreprises ne peuvent plus ignorer. Tant et si bien qu'un organisme, 4 Day Week Global, se voue à sa promotion. L'Islande a mené une vaste étude sur le sujet, dont le rapport sert de référence à plusieurs gouvernements et sociétés commerciales.

Toutefois, l'étude excluait les secteurs industriels et manufacturiers d'envergure, qui compte plus de cent employé(e)s de production. C'est le cas de Meubles Saint-Damase, qui emploie près de 110 personnes à la production directement.

« Une paie de cinq jours pour une semaine de quatre jours, je n'ai jamais vu ça dans le secteur manufacturier », s'exclame Marc Soucy. « On s'investit et on investit beaucoup pour protéger et favoriser l'équilibre vie professionnelle-personnelle de nos employés. » La direction étudie une panoplie de moyens afin d'attirer et retenir du personnel de qualité.

Meubles Saint-Damase a investi récemment près de 10 millions de dollars afin d'optimiser ces installations, comme la climatisation de tous les milieux de travail, incluant l'ensemble de la chaîne de production, dans les ateliers et autres aires de production.

« On met au point un système bien réfléchi et complet », confie Marc Soucy, ajoutant que « La solution doit être est équitable, rentable, durable, et responsable ».

À propos de Meubles Saint-Damase

Meubles Saint-Damase est un des fabricants de mobilier hôtelier de grand luxe les plus réputés au monde. L'entreprise figure parmi les 300 PME les plus importantes du magazine Les Affaires.

Meubles Saint-Damase compte plus de 150 employés, répartis dans ses installations à Saint-Damase et Rougemont en Montérégie, ainsi qu'à Mississauga, en Ontario. Meubles Saint-Damase a élargi ses activités au monde résidentiel par la voie de Bosquet, spécialisée dans les portes et fenêtres architecturales en bois, ainsi que le mobilier intérieur et extérieur en bois.

