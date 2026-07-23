Petit Lem et Leucan lancent Des pyjamas pour la bonne cause Une initiative dont 100 % des profits seront consacrés au soutien des enfants atteints de cancer

MONTRÉAL, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, la marque montréalaise de vêtements pour bébés et de vêtements de nuit Petit Lem a annoncé le lancement de l'initiative Des pyjamas pour la bonne cause, une toute nouvelle collection de pyjamas dont 100 % des profits seront versés à Leucan.

Petit Lem et Leucan lancent des pyjamas profits seront consacrés au soutien des enfants atteints de cancer.

L'initiative Des pyjamas pour la bonne cause, vise à recueillir des fonds et à sensibiliser le public à la mission de Leucan, qui consiste à améliorer le bien-être, la guérison et le rétablissement des enfants atteints de cancer, à assurer un soutien à leurs familles et à financer la recherche clinique. Leucan est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux enfants atteints de cancer et à leurs familles partout au Québec depuis plus de 45 ans.

Cette collection de pyjamas douillets se compose de deux modèles : une dormeuse et un ensemble de pyjama offerts chacun en deux motifs différents. Les deux modèles mettent en vedette Camie, la coccinelle emblématique de Leucan, symbole de guérison, de chance et de résilience. Les dormeuses sont disponibles pour les bébés dans les tailles naissance à 24 mois (34 $), et les ensembles de dormeuses pour les enfants dans les tailles 2 à 14 ans (40 $). 100 % des profits seront versés directement à Leucan, jusqu'à épuisement des stocks.

« Soutenir les familles dans les petits comme les grands moments du quotidien est au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Caroline Nadeau, vice-présidente des ventes et du marchandisage de Groupe Lemur, Inc., propriétaire de la marque Petit Lem. « En nous associant à un organisme québécois comme Leucan, Groupe Lemur, Inc. maximise l'impact de son engagement. La totalité des profits de cette collection sera versée à l'Association afin d'offrir réconfort et soutien aux enfants et aux familles de nos collectivités qui traversent une épreuve si difficile. »

En tant que principal bailleur de fonds de la recherche clinique sur le cancer chez l'enfant au Québec, Leucan offre aux familles des services uniques et personnalisés : accueil et soutien affectif, aide financière, service de référence, massothérapie, animation de salles de jeux en milieu hospitalier, activités socio-récréatives, sensibilisation dans les écoles, services d'accompagnement en fin de vie et de soutien au deuil, ainsi que le Centre d'information Leucan.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien continu de Petit Lem », a déclaré Julie Charest-Déry, responsable des dons majeurs et des partenariats. « Cette collection va bien au-delà de la simple création de beaux pyjamas : elle incarne la différence que nous pouvons faire ensemble. Chaque pièce représente une occasion d'apporter soins, réconfort et soutien significatif aux enfants atteints de cancer et à leurs familles partout au Québec. »

Les pyjamas de Petit Lem sont confectionnés à partir de matières de première qualité, à la fois douces pour la peau et résistantes. La marque propose une gamme d'articles essentiels pour les nouveau-nés, les tout-petits et les adultes, tous fabriqués à partir de coton issu à 100 % de l'agriculture biologique.

La collection sera en vente sur petitlem.com, sur la page des produits de Leucan et en exclusivité chez Clément.

Pour plus d'information, visitez petitlem.com et suivez-nous sur Instagram à @petitlem.

À propos de Petit Lem

Fondée en 1992, la marque montréalaise de vêtements pour bébés et de vêtements de nuit Petit Lem conçoit des produits de qualité supérieure, à la fois doux pour la peau et résistants. Disponible chez des détaillants de premier plan en Amérique du Nord et en Europe, Petit Lem propose une gamme d'articles essentiels pour les nouveau-nés, les tout-petits et les adultes, fabriqués à partir de coton issu à 100 % de l'agriculture biologique, sans produits chimiques ni pesticides, herbicides ou engrais toxiques.

À propos de Leucan

Depuis plus de 45 ans, Leucan s'engage à soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles, dès le diagnostic, et pendant toutes les étapes de la maladie et de ses répercussions. Alliée fidèle de centaines de familles et de milliers de membres partout au Québec, l'Association offre services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée qui a développé une expertise de pointe dans ce domaine. Ces services sont complétés par le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente partout dans la province.

Disponibles pour des entrevues

Caroline Nadeau, vice-présidente des ventes et du marchandisage chez Groupe Lemur, Inc.

Sarah Davidson, directrice des dons majeurs et des partenariats chez Leucan

SOURCE Groupe Lemur Inc.

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