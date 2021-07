Petit Canada ouvre ses frontières le 5 Août!

Petit Canada apporte du GRAND plaisir en miniature.

TORONTO, le 27 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La plus nouvelle grande attraction à Toronto, Petit Canada, ouvre enfin ses portes. Les géants comme les plus petits peuvent satisfaire leur envie de voyager en visitant les paysages saisissants et les monuments impressionnants du Canada en se rendant tout simplement au centre-ville de Toronto.

Un voyage né de 10 ans de préparation, l'attraction miniature très détaillée et immersive comprend des paysages spectaculaires, des bandes sonores captivantes, des éléments animés, des voitures, des trains et des bateaux en mouvement, des milliers de minuscules lumières, y compris des lampadaires qui s'allument quand le soleil se couche, à toutes les 15 minutes. Petit Canada ouvrira ses portes au public au 10 Dundas Street East, en face de Yonge et Dundas Square, à Toronto.

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin ouvrir nos frontières », déclare Jean-Louis Brenninkmeijer, fondateur et président de Petit Canada. « Les gens ont hâte de voir le monde et de voyager à nouveau; Petit Canada leur offre une aventure immersive à travers le pays sous un seul toit. Nous avons hâte que nos visiteurs découvrent la magie de Petit Canada et les nombreuses merveilles que ce pays nous offre, sous forme miniature. Nous sommes prêts à vous accueillir chez nous et de vous faire partie de notre petit monde. »

Dès l'ouverture, les invités pourront visiter cinq destinations, dont Petit Niagara, Petit Toronto, Petit Golden Horseshoe, Petit Ottawa et Petit Québec. Une sixième destination, Petit Nord, est présentement en construction. Pour compléter leur expérience, les visiteurs pourront se rendre au Little Bites Café et y déguster des plats et des boissons typiquement canadiens.

Les billets d'admissions générales et passeports annuels seront disponibles en ligne à partir du 29 juillet. Ainsi que leur billet, chaque visiteur recevra un plan de visite et une carte chasse au trésor, incitant les invités à prêter attention aux détails complexes des expositions.

« Petit Canada a vraiment quelque chose pour tout le monde », note Brenninkmeijer. « Avec la construction du Petit Nord, les invités auront l'occasion de découvrir les coulisses et de voir comment nos fabricants de miniatures donnent vie à notre petit pays. Et nous prévoyons ajouter, année après année, de nouvelles destinations, jusqu'à ce que l'expérience couvre tout le Canada, d'un océan à l'autre, et que les visiteurs puissent revenir à Petit Canada à maintes reprises. »

Les invités peuvent même devenir des Petits Canadiens! En entrant dans la Station Littization et en prenant la pose, 128 caméras prendront une photo simultanément à 360 degrés pour créer un Petit Moi 3D de ¾ de pouce. Les invités choisiront ensuite le lieu d'emplacement de leur Petit Moi dans leur destination de choix. Pour un supplément, les invites pourront recevoir un deuxième Petit Moi par la poste afin qu'ils puissent avoir un souvenir de leur expérience une fois de retour à la maison.

Avec un plan complet de sécurité COVID-19 en place, les visiteurs se sentiront à l'aise dans un environnement de 45, 000 pieds carrés. Les mesures sanitaires comprennent des tests de débit d'air de ventilation, une mise à niveau de la filtration de l'air avec des filtres MERV13, le port obligatoire d'un masque (sauf pour manger ou boire), billets horodatés pour assurer la distanciation physique, une durée d'activité limitée pour contrôler la capacité, un nettoyage avant, durant et après les visites et des postes de désinfection des mains. Les visiteurs sont également encouragés à acheter leurs billets en ligne, à l'avance.

Pour plus d'informations sur la plus récente grande attraction de Toronto, Petit Canada, et pour vous procurer des billets pour cette expérience unique, veuillez visiter little-canada.ca pour réserver la date et l'heure de votre choix.

Vous pouvez également retrouver Petit Canada sur les plateformes de média sociaux Instagram, Twitter, Facebook et TikTok.

À propos de Petit Canada

Petit Canada est une célébration du Canada et de tout ce qui rend ce pays si spectaculaire, qui peut être apprécié en deux heures. C'est un endroit permettant aux résidents et aux visiteurs de découvrir le Canada et tout ce qu'il a à offrir, le tout sous un même toit. Petit Canada vous emmène en voyage de découverte, dès le moment où vous y entrez. C'est un endroit où vous vous perdrez dans les paysages captivants de notre pays, nos monuments célèbres, nos paysages urbains emblématiques et où vous en apprendrez plus sur les divers récits qui relient les gens au Canada et aux habitants de ce grand pays. Notre mission est de créer l'émerveillement et la curiosité à l'égard du Canada.

Renseignements: Danielle Wood, Communications and Digital Consultant, Enterprise Canada, [email protected], 905-483-2147; Joy Evenson, Director, Marketing & Sales, Little Canada, [email protected]; Camille Wodka, Communications Leader, Little Canada, [email protected]