Petit Canada annonce la réussite du financement, y compris un montant de surallocation

TORONTO, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Our Home & Miniature Land Inc., dba Petit Canada («Little Canada» ou la «Société»), est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé avec succès l'action privilégiée de 12 500 000 $ («action privilégiée») annoncée précédemment financement (l '«offre»). En raison de la demande excédentaire, la société a également augmenté le financement («montant de surallocation») de 1 500 000 $, ou 12%, qui a maintenant été mené à bien. Le nombre total d'actions privilégiées émises s'élevait à 5 600 000 au prix de 2,50 $ par action privilégiée pour un produit brut de 14 000 000 $.

Un point essentiel pour créer une expérience étonnante du Canada a été atteint en obtenant le bail au 10, rue Dundas Est. De plus, notre augmentation de capital sursouscrite a été un grand succès ", a déclaré le fondateur et président Jean-Louis Brenninkmeijer. "Je suis ravi après neuf ans de préparation, nous avons maintenant tout en place pour apporter Petit Canada aux nombreuses communautés diversifiées de Toronto, un lieu convivial et accueillant, accessible à tous." "Je suis également honoré d'avoir le soutien de plus de 200 investisseurs, dont plusieurs ont suivi ce tour, en plus de 75 nouveaux investisseurs."

"Une fois que Petit Canada a réussi à securiser son emplacement de classes mondiale, la communauté de soutien qui entoure l'entreprise, les investisseurs de petite à grande taille, avec un fort accent sure les familles, s'est présentée pour aider à faire de cette vision d'entreprise une réalité," a déclaré Bill Tharp, PDG de Tangerine Tango, qui a dirigé le financement. "Jean-Louis et la merveilleuse équipe de Petit Canada réunis sont en train de bâtir une entreprise d'investissement alternatif solide qui mène avec coeur- un scénario d'investissement veritablement canadien à double résultat."

L'utilisation de la somme de recuelle comprend l'aménagement, la construction d'attractions et d'installations, la construction et l'installation de destinations d'attractions, les opérations d'attraction, le marketing et les fonds de roulement pour étendre l'organisation et commercialiser l'attraction pour l'ouverture.

À propos de Petit Canada

Petit Canada, une nouvelle attraction grandiose qui emmène les visiteurs dans un voyage immersif à travers le Canada en miniature, devrait ouvrir ses portes à l'été 2020 au cœur du centre-ville de Toronto, au 10 Dundas East, Yonge-Dundas Square.

Pour en savoir plus sur Petit Canada et comment vous pouvez faire partie de quelque chose de petit, visitez www.little-canada.ca. #voyezdupaysenformatmini

Pour accéder à notre dossier de presse, cliquez ici

SOURCE Little Canada

Renseignements: Pour plus de renseignements ou des demandes de renseignements des médias, contactez Joy Evenson ou Camille Wodka @ [email protected]

Liens connexes

https://www.little-canada.ca/