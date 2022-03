Le kiosque de Petal Search vous accueille avec une expérience immersive au moyen de lunettes de réalité augmentée

Les lunettes de réalité augmentée présentées au MWC combinent les capacités de Petal Search avec la technologie d'intelligence artificielle de pointe pour identifier de multiples scénarios, permettant aux utilisateurs d'identifier rapidement les monuments devant eux (la célèbre Sagrada Familia à Barcelone par exemple). Lorsque portées, ces lunettes vous permettent de faire bien plus encore grâce aux commandes vocales et vous donnent accès à un monde de connaissances encyclopédiques.

Petal Search a lancé la version en réalité augmentée de son moteur de recherche qui met l'accent sur la recherche multimodale. Cette version permet d'identifier en temps réel les attractions, les animaux, les plantes et les marchandises, et d'afficher des encyclopédies et des contenus similaires pour chaque résultat d'identification. Les capacités de reconnaissance de texte et de traduction de Petal Search permettent également de traduire des images en temps réel pour résoudre des problèmes linguistiques, une fonction particulièrement utile pour les voyageurs.

Au kiosque de Petal Search, les participants ont pu observer de près les capacités de recherche en réalité augmentée et effectuer des opérations excitantes au moyen des lunettes de réalité augmentée pour découvrir des fonctions comme la reconnaissance de caractère, la recherche de contenu et la traduction en temps réel.

L'écosystème de Petal Search continue de prospérer

L'écosystème florissant de Petal Search, stimulé par le développement rapide et la collaboration avec divers partenaires, a fait des pas de géant pour ravir les utilisateurs avec l'expérience « One Search for Everything ». Avec ses dernières mises à jour, Petal Search vise à construire un écosystème toutes catégories, permettant à ses utilisateurs de trouver tout ce dont ils ont besoin en une seule recherche. À l'heure actuelle, Petal Search couvre plus de 20 domaines verticaux, y compris les nouvelles, les applications, le magasinage, les voyages, les services locaux, les divertissements, et plus encore.

La trajectoire de croissance du moteur de recherche est impressionnante et ne montre aucun signe de ralentissement. Petal Search est également l'un des cinq meilleurs moteurs de recherche mobile dans plus de 25 pays.

Les trois plateformes spécialisées dans des écosystèmes particuliers, Petal Merchant Center, Petal Travel Center et Business Connect, offrent aux entreprises les services dont elles ont besoin. Elles permettent aux commerçants de présenter des offres aux consommateurs, d'accroître la visibilité de leur entreprise par la recherche, et de faciliter l'accès aux consommateurs pour plus de commodité, qu'il s'agisse de connaître l'emplacement d'un restaurant et ses heures d'ouverture, d'acheter des produits de consommation en ligne, ou d'accéder aux dernières offres d'hôtels et de vols.

Récemment, Omio, la première plateforme de transport multimodal au monde, a formé un partenariat stratégique avec Huawei pour intégrer l'interface de protocole d'application de recherche d'Omio dans Petal Search et Petal Maps, ce qui permet d'accéder au portefeuille d'Omio de plus de 1 000 fournisseurs. Cela signifie que les utilisateurs de Huawei peuvent facilement découvrir et comparer plusieurs options de transport - train, autobus, avion et traversier - de façon pratique, par l'entremise de Petal Search et Petal Maps.

Petal Search établit des partenariats précieux pour l'innovation continue

Petal Search regroupe des informations provenant de 20 secteurs verticaux et collabore avec plus de 3 000 partenaires commerciaux issus de divers secteurs commerciaux afin de créer une expérience de recherche riche en contenu et en services de haute qualité, en partenariat avec des fournisseurs de services de premier plan comme AliExpress, trivago et Omio.

Le modèle de coopération commerciale de Petal Search est conçu pour créer de la valeur pour ses partenaires. Le processus opérationnel conjoint établi par Huawei est un moyen extrêmement efficace pour les partenaires d'accroître rapidement leur exposition aux produits et de stimuler les revenus. Sa stratégie « tout inclus » met à profit un portefeuille complet de ressources marketing de Huawei pour offrir à ses partenaires des solutions sur mesure. Par exemple, grâce à une connaissance approfondie de divers marchés locaux, l'équipe de Petal Search mène des opérations conjointes de bout en bout avec ses partenaires pour cibler des événements populaires partout dans le monde, en les aidant à maximiser la qualité du trafic et à assurer la croissance de leur entreprise grâce à diverses activités de marketing ciblées.

Dans le cadre du processus opérationnel conjoint, Petal Search fournit des ressources complètes en matière de publicité, d'exploitation et de développement ainsi que des modèles d'affaires flexibles qui proposent des créneaux de vente offerts par pays et catégorie en mode forfait.

Des centaines de partenaires ont déjà constaté les avantages de collaborer avec Petal Search et ont connu d'importantes augmentations de leurs ventes en raison des campagnes saisonnières exclusives de Petal Search appuyées par les équipes d'exploitation locales de Huawei.

La campagne du Vendredi fou de Petal Search dans l'Union européenne, menée dans 10 pays et comptant sur plus de 50 partenaires, a fait croître le volume brut des marchandises de ses partenaires (calculée sur une moyenne de 7 jours) de 500 % par rapport à avant la campagne, une amélioration remarquable. (Date, source - Petal Search)

De plus, Petal Search travaille également à promouvoir ses partenaires de l'industrie touristique au moyen de campagnes dédiées et plus encore, au fur et à mesure que les voyages reprennent. La campagne touristique a été lancée avec les principaux partenaires de Petal Search, y compris trivago. Les offres présentées par les marques mondiales participantes ont détourné le trafic vers les sites Web des partenaires de Petal Search, qui ont constaté une croissance spectaculaire de leurs revenus. Cela témoigne de la façon dont Petal Search aide les entreprises à prospérer.

Avec une variété de nouvelles avancées en magasin et présentées au MWC 2022, préparez-vous à voir les capacités améliorées de Petal Search en plein essor cette année!

