Depuis la création de Petal Search en mai 2020, le moteur de recherche n'a cessé de gagner en force. Même si Petal Search dessert une clientèle mondiale, elle continue de fournir des résultats de recherche locale personnalisés à ses utilisateurs. Au cours des deux dernières années, le moteur de recherche s'est considérablement amélioré à tous égards. Petal Search prend désormais en charge plus de 70 langues dans plus de 170 pays et régions et est désormais un moteur de recherche populaire.

Au cours des deux dernières années, le moteur de recherche s'est considérablement amélioré à tous égards. En outre, Petal Search de Huawei continue de forger de nombreux partenariats avec plus de 3 000 partenaires à ce jour, travaillant main dans la main avec ses partenaires pour enrichir son vaste écosystème.

2020 : Renforcement des capacités de recherche de base pour les utilisateurs internationaux

Compte tenu de l'importance vitale des moteurs de recherche en ligne dans notre vie quotidienne et de la simplicité de la barre de recherche, les utilisateurs sont connectés sans interruption au contenu sur Internet. En tapant simplement des mots clés, les utilisateurs peuvent accéder en ligne à tous les contenus pertinents et disponibles.

Dans cette optique, Huawei a entrepris de créer son propre service mobile et moteur de recherche. Après une période de tests épuisants, Huawei lance Petal Search, qui est préinstallé sur tous les téléphones intelligents Huawei. Et serveurs de recherche comme moteur de recherche natif de Huawei Mobile Services (HMS).

Fort de la stratégie basée sur une intelligence artificielle transparente 1+8+N de Huawei, Petal Search s'est appuyé sur ses propres capacités de recherche dans le marché mondial pour fournir aux utilisateurs des capacités de recherche et d'interrogation fondées sur des fonctions techniques spécifiques et des capacités tous scénarios. En novembre, Petal Search a de nouveau apporté tout un éventail de nouvelles fonctions à ses utilisateurs. En introduisant trois nouveaux secteurs verticaux de recherche comme Nearby, Shopping et Travel, Petal Search offre un service de recherche en boucle fermée à ses utilisateurs, les acheminant directement aux résultats sans qu'ils doivent quitter la page. D'autres outils uniques comme les mises à jour météorologiques, la calculatrice et les taux de change en temps réel sont également fournis pour permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à ces services nécessaires.

Les tendances des utilisateurs constituent un élément vital dans le cadre des activités de développement de Petal Search. Compte tenu de l'utilisation croissante d'autres méthodes de recherche sur les moteurs de recherche, Petal Search offre aux utilisateurs des capacités de recherche multimodale, ce qui leur donne plus de moyens de rechercher du contenu.

Même dans un environnement sursaturé de moteurs de recherche, les services uniques de Petal Search et l'expérience de recherche supérieure qu'il offre incitent davantage d'utilisateurs à en faire leur moteur de recherche de choix.

2021 : Développement rapide offrant aux utilisateurs une plateforme de recherche tout-en-un

Avec plus de 3 000 partenaires, Petal Search offre aux utilisateurs une variété de services sur une seule plateforme, poursuivant ainsi son objectif d'être un moteur de recherche tout-en-un.

En outre, Petal Search a mis à niveau son interface utilisateur pour une interaction plus transparente et a introduit Petal GO, qui permet aux utilisateurs de s'abonner à une variété de cartes allant des nouvelles quotidiennes au divertissement, en passant par de nombreuses autres choses.

Pour créer une expérience personnalisée, Petal Search propose des services de boîtes localisées en fonction des différentes exigences de service des pays et des régions. Par exemple, les utilisateurs de Singapour peuvent accéder à la boîte « Shared Umbrella » (Parapluie partagé) en tapant ces mots-clés dans la barre de recherche. Les utilisateurs se feront proposer des emplacements offrant des services de partage de parapluie. Avec plus de 300 boîtes localisées telles que « Property Rental » (Location immobilière) à Madrid et « Job » (Emploi) au Royaume-Uni, les utilisateurs reçoivent des informations uniques en fonction de leur localisation.

Grâce à ses caractéristiques et à ses expériences uniques, Petal Search s'est démarqué des autres moteurs de recherche du marché.

Huawei reconnaît les préoccupations des utilisateurs en matière de confidentialité et de sécurité. Avec tous ces renseignements personnels, Petal Search unifie les technologies de sécurité et de sûreté basées sur le matériel pour garantir les normes de confidentialité et de sécurité des données voulues pour les utilisateurs de Huawei avec une protection de données ePrivacyseal certifiée et des conformités au RGPD. À l'aide du Centre de confidentialité, les utilisateurs peuvent choisir entre les modes de recherche, standard ou intelligent, pour faciliter leur processus de recherche.

Avec une forte croissance au cours de sa première année, Petal Search poursuit son parcours pour améliorer l'expérience de recherche de ses utilisateurs.

2022 : Élaboration du moteur de recherche de la prochaine génération

Cette année, Petal Search poursuit sa détermination à devenir le moteur de recherche de choix pour les utilisateurs à l'échelle mondiale. Selon les mesures de Statistique Canada, Petal Search se classe parmi les trois principaux moteurs de recherche mobile dans plus de 18 pays.

Petal Search continue d'élargir ses services actuels, offrant plus de 500 nouveaux services de boîtes localisées et plus de 20 catégories de recherche verticale. Petal Search continue également de se bonifier avec l'apport de ses utilisateurs grâce à des améliorations dans ses capacités de recherche multimodale.

Alors que Petal Search travaille aux caractéristiques et fonctions de son application, elle est fermement déterminée à aider les utilisateurs du monde entier à trouver ce qu'ils recherchent et à créer du contenu de haute qualité, tout en veillant à la sécurité, à la confidentialité et à la protection des données des utilisateurs. En plus des certifications de sécurité, Petal Search offre une fonction de recherche sécurisée qui permet aux utilisateurs d'afficher en toute sécurité les résultats de recherche et d'informer les utilisateurs de la source de l'information afin de s'assurer que des résultats authentiques sont affichés.

Avec les moteurs de recherche actuels qui apparient les utilisateurs aux résultats qu'ils recherchent, Petal Search vise à offrir aux utilisateurs plus de services en reliant les gens aux services dont ils ont besoin.

L'équipe derrière Petal Search continue de mettre à niveau l'outil de recherche et d'offrir aux utilisateurs une expérience de recherche améliorée. Grâce à des aspects clés comme la collaboration tous scénarios, l'écosystème de service, les scénarios d'utilisateurs, les connexions humaines et les capacités d'interaction conversationnelle, Petal Search continue de croître et d'évoluer pour mieux servir les utilisateurs grâce à la prochaine génération de moteurs de recherche.

