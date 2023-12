Petal Maps et Tawasal SuperApp s'unissent pour offrir un service de cartographie avant-gardiste et jeter les bases d'un écosystème mondial de solutions en voiture

DUBAI, EAU, 30 décembre 2023 /CNW/ -- Le 26 décembre, Petal Maps, le système de navigation de Huawei, a signé un protocole d'entente (PE) avec Tawasal, un innovateur de premier plan dans les technologies de communication aux EAU. L'objectif de cette collaboration est de fournir des services de cartographie améliorés aux utilisateurs des deux entités qui prennent de l'expansion à l'échelle internationale. Abdul Jabbar Al Sayegh, président du CA de Tawasal, et Eric Tan, directeur en chef, service infonuagique Huawei, Gestion et solutions externes, ont assisté à la cérémonie de signature.

Collaboration approfondie en matière de données pour améliorer les données de Petal Maps

Tawasal SuperApp est une application révolutionnaire qui offre une plateforme sociale axée sur le mode de vie basée à Abu Dhabi et qui est opérationnelle et disponible à l'échelle internationale. Fondée en 2022, Tawasal Information Technology est rapidement devenue un chef de file de l'industrie des technologies de l'information au service de plus de 2,5 millions d'utilisateurs. Grâce à l'application, Tawasal s'engage à offrir des solutions fiables, de haute qualité et faciles à utiliser qui suivent l'évolution rapide du monde numérique.

Grâce à cette collaboration stratégique, Tawasal fournira à Petal Maps des trajectoires GPS locales, des données routières, des photos panoramiques de rues à 360° et d'autres renseignements locaux approfondis. Ce partenariat enrichira davantage l'écosystème mondial de données de Petal Maps, en soutenant les utilisateurs finaux ainsi que les entreprises automobiles chinoises dans leur expansion mondiale. En même temps, les capacités de la plateforme cartographique mondiale de Petal Maps aideront Tawasal à offrir une expérience de voyage plus pratique et plus efficace à son public local dans la région du Moyen-Orient, à répondre aux besoins des passagers en matière de transport et à fournir un soutien efficace en matière de service pour promouvoir les entreprises locales.

Stimuler l'écosystème mondial des données pour faciliter une expansion mondiale efficace pour les entreprises automobiles chinoises

Petal Maps a collaboré activement avec des partenaires écologiques mondiaux pour compléter et améliorer les données mondiales grâce à la co-construction écologique. À l'heure actuelle, elle a accumulé plus de 320 millions de données sur les points d'intérêt, créant des produits concurrentiels pour les entreprises automobiles chinoises qui prennent de l'expansion à l'étranger. Lors de la Conférence des développeurs de système de contrôle de vitesse en descente de Huawei, qui s'est tenue en août 2023, la stratégie HMS for Car a été proposée pour la première fois.

En plus de collaborer avec des produits avantageux comme Petal Maps, HMS for Car offrira des services à guichet unique avec des capacités et des expériences de produits de pointe, une riche capacité écologique outre-mer et l'informatique en nuage collaborative Huawei pour assurer une expansion mondiale efficace des entreprises automobiles chinoises.

Cette collaboration novatrice entre Tawasal et Petal Maps marque une étape importante dans l'exploration du marché du Moyen-Orient. Elle suscite également un engagement commun à construire une solution globale en voiture avec des partenaires de bonne réputation et à offrir une meilleure expérience utilisateur. Petal Maps demeure déterminée à améliorer son écosystème mondial de données et de services en offrant un soutien aux collaborateurs chinois du secteur automobile afin d'obtenir un succès exceptionnel sur la scène mondiale.

