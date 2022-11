Perspectives Jeunesse lance sa campagne de parrainage présentée par Desjardins pour la persévérance scolaire

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la journée de la philanthropie, Perspectives Jeunesse lancera la 3e édition de sa campagne de parrainage, présentée cette année par Desjardins. Et si on offrait une vague d'amour et d'encouragement à nos jeunes au mois de novembre où la générosité est à l'honneur?

Cette campagne de parrainage a pour objectif de récolter 20 000 $ d'ici le 4 décembre 2022 afin de soutenir les jeunes vivant des difficultés dans leurs démarches de persévérance et leur rêve d'un avenir meilleur. Pour y arriver l'organisme qui lutte contre le décrochage scolaire à Montréal, soutenu par Desjardins, invite la société civile et les entreprises à donner généreusement sur sa plateforme de sociofinancement « J'encourage la persévérance », mais également à se joindre à Perspectives Jeunesse pour lever des fonds.

Accompagner un maximum de jeunes vers un avenir meilleur

Depuis le début de l'année scolaire, 139 jeunes bénéficient d'un accompagnement individuel dans les 14 points de services de Perspectives Jeunesse. Les besoins sont de plus en plus grands. « Notre objectif serait d'offrir chaque année la possibilité à 600 jeunes de bénéficier de nos services pour qu'ils et elles puissent retrouver confiance en leurs capacités et reprendre le contrôle de leur vie. Plus que jamais, nous devons encourager les jeunes à persévérer en vue d'obtenir un diplôme leur permettant de réaliser leurs rêves » - Louis-Philippe Sarrazin, directeur général de Perspectives Jeunesse.

Très engagées envers la jeunesse, la Caisse Desjardins du Cœur-de-l'Île et plusieurs caisses de la métropole appuient depuis plusieurs années l'organisme dans la réalisation de ses programmes. Plus récemment, ce sont 300 000 $ qui ont été investis par le biais du Fonds du Grand Mouvement pour l'ouverture de deux nouveaux centres de services du programme Plan C à Rivière-des-Prairies et Tétreaultville.

« Nous sommes fiers d'être associés à un organisme qui partage des missions similaires telles que l'éducation et la persévérance scolaire, s'est exprimé Jean-Pierre Cantin, directeur général à la Caisse Desjardins du Cœur-de-l'Île. Nous sommes conscients que notre société a besoin que chaque jeune développe son potentiel. C'est cette jeunesse dans laquelle nous croyons qui nous permettra de relever les défis de demain. Tout comme Perspectives Jeunesse, Desjardins fait la promotion d'un mode de vie sain et apporte un grand soutien à la communauté, notamment aux jeunes. Il était primordial pour nous de s'allier à une telle mission. »

À propos de Perspectives Jeunesse

Depuis 2006, Perspectives Jeunesse a accompagné individuellement plus de 2 600 jeunes dans leurs démarches de persévérance scolaire et l'atteinte de leurs objectifs personnels. Pour ce faire, l'organisme propose deux programmes, soit Option en prévention du décrochage scolaire offert en partenariat avec 12 écoles publiques de Montréal et Plan C en soutien au retour à l'école disponible dans deux points de service.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

