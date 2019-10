Perspectives d'achat de la saison des Fêtes de PwC Canada : Cette année, les Canadiens prévoient de dépenser plus

En moyenne 1 593 $ CA (une hausse de 1,9 %) seront dépensés pendant la période des Fêtes 2019.

TORONTO, le 15 oct. 2019 /CNW/ - Au cours de la saison des Fêtes 2019, les Canadiens dépenseront en moyenne 1 593 $ CA. Cela représente une légère augmentation (1,9 %) par rapport aux 1 563 $ CA de l'an dernier, selon le rapport Perspectives d'achat de la saison des Fêtes . Dans son rapport publié aujourd'hui, PwC Canada présente les résultats d'un sondage mené auprès de 1 302 consommateurs d'un océan à l'autre visant à découvrir leurs plans pour la saison des Fêtes.

Ainsi, huit Canadiens sur dix prévoient de dépenser le même montant ou plus cette année. Ils consacreront la majorité des dépenses à leur famille (869 $). Ensuite, ils dépenseront selon la répartition suivante : pour eux-mêmes (537 $), leurs amis (118 $), leurs animaux domestiques (40 $) et d'autres (29 $). Le rapport montre également une grande différence entre les montants de dépenses prévues par les femmes et les hommes. En effet, pour les cadeaux, voyages et divertissements, les femmes prévoient de dépenser 1 384 $, alors que les hommes accordent 1 820 $ à ces dépenses.

La course aux cadeaux

Le début de novembre demeure la période la plus courue pour les achats des Fêtes. Plus du tiers (38 %) des Canadiens s'entendent que le Vendredi noir est le moment de l'année pour profiter des meilleures offres. D'ailleurs, les acheteurs magasineront chez les détaillants en qui ils ont confiance, qui offrent de bonnes aubaines et qui proposent des programmes de fidélisation.

« Les détaillants peuvent s'attendre à une saison des Fêtes occupée, car les Canadiens demeurent confiants quant à l'état de leurs finances personnelles, indique Myles Gooding, leader national du secteur du Commerce de détail de PwC Canada. Les gens de partout au pays et de différents groupes d'âge profiteront des aubaines offertes en magasin et en ligne pour créer une expérience de magasinage des Fêtes unique. »

La confiance des Canadiens face à leurs finances personnelles

Selon le rapport, 25 % des répondants sont plus confiants que l'an dernier quant à leurs finances personnelles et l'état de l'économie. Et malgré l'annonce récente de la hausse du ratio de la dette au revenu, plus de 80 % d'entre eux comptent utiliser leur carte de crédit pendant les Fêtes. Seuls 17 % des répondants (comparativement à 19 % l'an dernier) s'inquiètent de la dette accumulée sur leur carte de crédit et 21 % d'entre eux ne s'en soucient pas.

Lorsque le temps des Fêtes rime avec techno

« Alors qu'un nombre grandissant de consommateurs privilégient le magasinage en ligne, il est intéressant de constater que les Québécois et les Canadiens n'abandonnent pas l'expérience en magasin. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises de commerce de détail doivent investir dans l'expérience client offerte en magasin afin de se distinguer de la compétition mais également s'assurer de maintenir l'intérêt de leur clientèle à se déplacer aux points de vente. L'amélioration des technologies mobiles continuent de forcer les détaillants à modifier leurs modèles traditionnels avec des expériences clients bonifiées, déclare Christine Pouliot, associée et leader du secteur Technologie, Communications, commerce de détail et produits de consommation pour le Québec.»

Les Canadiens prévoient consacrer 41 % du temps qu'ils dédient à leurs achats des Fêtes, en ligne, soit 4 % de plus que l'an dernier. Il est à noter qu'ils effectueront encore la majorité de leurs achats en magasin (59 %). Si on ventile les résultats, ce sont 55 % des milléniaux et 49 % de la Génération Z qui magasineront en ligne.

La livraison à domicile demeure le mode de livraison le plus populaire. C'est en effet 56 % des Canadiens qui optent pour cette option. À ce sujet, le nombre des membres d'Amazon Prime a augmenté de 60 % par rapport à l'an dernier et compte maintenant 37 % des ménages canadiens.

Bien que la ratification de l'AEUMC ne soit pas encore finalisée, les enjeux commerciaux inquiètent moins les Canadiens que l'an dernier. Le magasinage transfrontalier devrait augmenter de 21 % cette année en raison de meilleurs prix et de meilleures aubaines (66 %), de l'élargissement de l'éventail de produits offerts (42 %) ou encore parce que les produits et les marques recherchés ne sont pas offerts sur le marché local (34 %).

