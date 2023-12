Personnel professionnel en éducation - La FPPE(CSQ) soumettra une proposition de règlement global à son Conseil fédéral

QUÉBEC, le 23 déc. 2023 /CNW/ - Après quelques jours d'intensification des négociations à sa table sectorielle, la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec, la FPPE (CSQ), est arrivée à une proposition de règlement global avec le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF) pour les 58 centres de services qu'elle représente.

Cette proposition vise les conditions de travail sectorielles du personnel professionnel et sera présentée au Conseil fédéral de la fédération le 27 décembre prochain. La proposition doit être entérinée par cette instance afin de devenir officiellement une entente de principe et être présentée aux membres.

La Fédération continue de négocier les conventions collectives de ses membres des Commissions scolaires anglophones, Crie et Kativik.

Le problème des enjeux intersectoriels reste entier

Malgré l'hypothèse d'entente survenue entre la FPPE (CSQ) et le CPNCF, le problème reste entier en ce qui a trait aux enjeux de la table centrale. Notamment, les enjeux salariaux devront être réglés afin d'éviter une grève générale illimitée du Front commun en début d'année 2024.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur•es, analystes, agent•es de développement, etc.), pédagogique (conseiller•ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur•rices, orthophonistes, conseiller•ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Renseignements: Karine Lapierre, Conseillère en communication, FPPE(CSQ), Cell. : 514 213-4412, Courriel : [email protected]