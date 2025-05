HOUSTON, 15 mai 2025 /CNW/ - Persona AI, un chef de file de l'intelligence artificielle incarnée, a annoncé aujourd'hui la clôture de son cycle de financement de prédémarrage sursouscrit après avoir levé 27 millions de dollars. Cet investissement important accélérera le développement et le déploiement de la plateforme de robots humanoïdes de Persona, conçue pour des tâches exigeantes dans la construction navale et la fabrication industrielle. Conçus pour répondre aux pénuries critiques de main-d'œuvre et améliorer la sécurité au travail, les robots de Persona appuieront la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans des industries mondiales vitales sur le plan économique. Persona AI a déjà signé un accord avec HD Hyundai, le leader mondial de la construction navale, pour déployer des robots humanoïdes sur les chantiers navals, avec une livraison initiale prévue dans 18 mois.

Fondée en 2024 par les vétérans de la robotique Nic Radford (chef de la direction), Jerry Pratt (chef des technologies) et Jide Akinyode (chef de l'exploitation), Persona fournira des robots humanoïdes spécialement conçus pour les environnements physiquement exigeants, combinant une précision de qualité industrielle et une dextérité semblable à celle de l'humain. Le modèle d'affaires de la robotique en tant que service (RaaS) élimine le besoin d'importants investissements de capitaux dès le départ de la part des clients.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers nos investisseurs, non seulement pour le capital, mais aussi pour leur conviction à l'égard d'une vision audacieuse, » a déclaré M. Radford. « Ces partenaires comprennent l'échelle et le potentiel de transformation du travail des robots humanoïdes. Ce niveau d'engagement reflète l'ampleur de l'occasion et illustre leur confiance dans ce que nous poursuivons, ce que nous ne prenons pas à la légère. »

« Dans le domaine de la robotique humanoïde, Persona se distingue par sa capacité à s'attaquer aux problèmes les plus difficiles du travail industriel, » a déclaré Shankar Gupta Boddu, associé général, Unity Growth. « Leur mission va au-delà de l'automatisation, ils s'efforcent de bâtir un lieu de travail plus sécuritaire et plus efficace. »

Mike Loretz, associé général chez Tides Ventures, a ajouté : « Nous sommes fiers de soutenir Persona, qui repousse les limites de la robotique humanoïde. Leur popularité précoce auprès de chefs de file mondiaux tels que HD Hyundai augure d'importantes possibilités, et nous sommes ravis de soutenir leur vision audacieuse de l'automatisation industrielle. »

Le cycle de financement a été mené conjointement par Unity Growth et Tides Ventures, avec la participation de Mirae Asset Group, Invicta Growth, Fathom Fund, Embedded Ventures, Wave Function Ventures, Zero Infinity Partners, dConstruct Technologies, Goose Capital, SGH, Sound Media Ventures, Kalea Ventures, K50 Ventures, Cofondateur Ventures, Tola Capital, SGA Capital, Olive Hill Ventures et K2 Global.

Selon Morgan Stanley, le marché du travail humanoïde pourrait atteindre 3 000 milliards de dollars aux États-Unis seulement, grâce aux progrès de l'IA et à la demande mondiale pour une automatisation intelligente qui imite les capacités humaines.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Katherine Garcia

Directrice des affaires exécutives

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2687316/Persona_AI_Logo.jpg

SOURCE Persona AI Inc