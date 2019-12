Perry Bellegarde, Chef national de l'APN, s'adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'exhorter à prendre des mesures touchant les langues autochtones et d'instaurer une Décennie internationale des langues autochtones

NEW YORK, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Perry Bellegarde, Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), s'est adressé aujourd'hui à tous les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) dans un discours vigoureux sur le besoin de protéger, revendiquer et revivifier les langues autochtones. Il est extrêmement rare pour un chef des Premières Nations de s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU, mais il s'agit de la deuxième fois pour le Chef national Bellegarde.

« La langue est un droit humain fondamental, a annoncé Perry Bellegarde, Chef national de l'APN. Pourtant, au Canada, la survie d'aucune langue autochtone n'est assurée. Les langues autochtones sont menacées de disparition à l'échelle mondiale. L'Année internationale des langues autochtones a permis d'attirer l'attention sur cet état d'urgence et de créer de nouvelles occasions pour les défenseurs de nos langues de faire part aux gens de leurs connaissances et leur expertise. L'APN espère que l'ONU instaurera une Décennie internationale des langues autochtones, en continuation de l'Année internationale, afin de promouvoir, de protéger et de revivifier les langues autochtones. »

Le Chef national Bellegarde s'est adressé aux membres de l'Assemblée générale de l'ONU, réunis aujourd'hui au siège de l'ONU à New York à l'occasion de cet événement de haut niveau soulignant la fin de l'Année internationale des langues autochtones 2019. L'événement regroupait des États membres de l'ONU, des peuples autochtones, des organismes du système de l'ONU et d'autres parties prenantes en vue d'analyser la situation actuelle des langues autochtones, les enjeux existants et les progrès accomplis, ainsi que les conclusions principales et les leçons tirées en matière de préservation, de promotion et de revitalisation des langues autochtones.

« L'élaboration conjointe et l'adoption de la Loi sur les langues autochtones au Canada démontrent ce dont nous sommes capables lorsque les gouvernements accordent la priorité aux langues autochtones et s'engagent à collaborer avec les peuples autochtones, a souligné le Chef national Bellegarde. Nous croyons que les gouvernements du monde entier peuvent tirer des leçons de ce modèle. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire; tous les gouvernements nationaux doivent déployer plus d'efforts pour soutenir les peuples autochtones dans leur mission de protection et de revitalisation de leurs langues. Au Canada, les Premières Nations ouvrent cette voie. »

En 2016, l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré l'année 2019 à titre d'Année internationale des langues autochtones. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, appuyée par le Canada, reconnaît le droit des peuples autochtones de revivifier, d'utiliser, de protéger, de préserver et de transmettre aux générations futures leur histoire, leurs langues et leurs traditions orales, en plus de leur donner le droit d'établir des médias et des systèmes d'éducation dans leur propre langue.

La transcription du discours du Chef national à l'Assemblée générale de l'ONU peut être fournie sur demande par les personnes-ressources ci-dessous et sera mise en ligne sur le site Web de l'APN : www.afn.ca

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Renseignements: Michael Hutchinson, Conseiller principal en communications, Assemblée des Premières Nations, 613 241-6789, poste 244, 613 859-6831 (cellulaire), mhutchinson@afn.ca; Monica Poirier, Agente de communications bilingue, Assemblée des Premières Nations, 613 241-6789, poste 382, 613 292-0857 (cellulaire), poirierm@afn.ca

Liens connexes

www.afn.ca