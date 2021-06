Permission d'occupation de terrains - Le gouvernement du Québec soutient la Ville de L'Ancienne-Lorette dans son projet de mise en valeur du boisé Lorettain

QUÉBEC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec permettra à la Ville de L'Ancienne-Lorette d'occuper des terrains d'une emprise appartenant au ministère des Transports, lesquels sont situés à l'ouest de l'échangeur des autoroutes Félix-Leclerc (40) et Henri-IV (73), le tout en vue de l'aménagement d'un sentier polyvalent favorisant la mobilité active. Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie, M. Éric Caire, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

À titre de gestionnaire du territoire public, le gouvernement du Québec voit à la mise en valeur des terres et des ressources naturelles tout en tenant compte de la diversité des projets possibles.

Citations

« Les bénéfices qu'offrent les espaces verts sont nombreux, et le bien-être des citoyennes et des citoyens m'est cher. C'est pourquoi, il y a un peu moins d'un an, je soutenais la Ville de L'Ancienne-Lorette dans la demande d'utilisation de ces terrains appartenant au gouvernement du Québec. Je suis heureux de ce dénouement positif. L'occupation de cette emprise permettra à la Ville d'aménager un espace accueillant et vivifiant pour sa population. »

Éric Caire, député de La Peltrie, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Votre gouvernement croit fermement que les espaces verts contribuent au bien-être de nos citoyennes et citoyens. Les Lorettaines et les Lorettains pourront profiter d'un nouvel endroit accueillant et agréable pour se retrouver. Je félicite la Ville de L'Ancienne-Lorette ainsi que mon collègue Éric Caire d'avoir cru en ce projet. Une autre belle réalisation pour notre région de la Capitale-Nationale! »

Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous sommes heureux de répondre favorablement à la demande de la Ville de L'Ancienne-Lorette avec cette permission d'occupation, d'une durée de cinq ans et renouvelable. Cela permettra aux citoyennes et aux citoyens de profiter d'un espace boisé en plein cœur de la ville. Contribuer à ce projet en laissant la Ville occuper l'emprise foncière, c'est investir dans la qualité de vie des gens et réaliser notre mission autrement. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

L'entente prévoit que le ministère des Transports conserve la propriété des terrains.

Vidéo et images du boisé : https://we.tl/t-KaN5uqBGIF

