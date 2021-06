Permis de chasse spéciaux - ­­Début de la période d'inscription au tirage au sort

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe la population que la période d'inscription au tirage au sort des permis spéciaux pour la chasse au cerf sans bois et à l'orignal femelle adulte est maintenant ouverte. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 20 juin 2021, sur le site Web de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ou par téléphone au 1 800 665-6527.

En 2021, plus de 50 000 permis spéciaux seront délivrés par tirage au sort, soit près de 45 000 permis pour le cerf de Virginie et plus de 6 300 pour l'orignal.

Le MFFP rappelle que, depuis 2020, les modalités de la chasse au cerf de Virginie ont été modifiées. De nouvelles périodes de chasse ont été établies dans les différentes zones et il est important de s'informer sur les segments de la population qui peuvent être récoltés pendant chacune d'elles. De plus, le permis 1er abattage, qui était auparavant délivré par tirage au sort dans les zones de chasse 5 ouest, 8 est, 8 nord et 8 sud, situées principalement en Montérégie, n'existe plus et a été remplacé par des permis de cerf sans bois.

Deuxième édition de la fin de semaine « Relève à la chasse »

La fin de semaine « Relève à la chasse » pour le cerf de Virginie, instaurée l'an dernier, aura lieu les 30 et 31 octobre 2021. Cette fin de semaine est spécialement destinée aux jeunes chasseurs certifiés âgés de 12 à 17 ans, aux nouveaux chasseurs certifiés en 2020 ainsi qu'aux détenteurs d'un permis d'initiation.

À cette occasion, il sera possible d'utiliser le permis de cerf sans bois obtenu par tirage au sort ou d'utiliser celui d'un membre de la famille immédiate (grands-parents, parents, frères, sœurs, enfants, petits-enfants, conjoint ainsi qu'enfants et petits-enfants d'un conjoint). Un certificat du chasseur valide est obligatoire pour participer au tirage au sort.

Le lancement des inscriptions à la fin de semaine « Relève à la chasse » se fera en septembre 2021 (détails à venir).

Mesures liées à la maladie débilitante chronique des cervidés

Encore cette année, des mesures particulières sont déployées pour contrer la maladie débilitante chronique des cervidés (MDC). Des permis pour la chasse au cerf sans bois seront attribués dans la zone de surveillance rehaussée (ZSR) , qui regroupe 17 municipalités des régions des Laurentides et de l'Outaouais, situées dans les zones de chasse 9 ouest et 10 est. Les gagnants de ces permis spéciaux pourront les utiliser dans la zone spécifique pour laquelle ils ont été délivrés, soit le territoire de la zone 9 ouest-ZSR ou 10 est-ZSR. Ces permis ne seront donc pas valides dans l'ensemble des zones de chasse 9 ouest et 10 est.

Les permis spéciaux : un outil de gestion des populations

Les permis spéciaux permettent de maintenir les populations de cervidés dans les différentes régions du Québec à un niveau qui favorise leur mise en valeur optimale par la chasse sportive, tout en prévenant les effets négatifs que pourrait causer un trop grand nombre d'animaux, par exemple, l'augmentation des accidents routiers ou les dommages aux cultures ou aux habitats naturels.

