Permis de chasse et de pêche en ligne - Québec lance sa nouvelle plateforme de vente en ligne de permis

VAL-D'OR, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, est fier de dévoiler aujourd'hui Mon dossier chasse et pêche, une nouvelle plateforme pour l'achat en ligne des permis de pêche et de chasse au petit gibier. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) prend ainsi le virage numérique attendu de ses clientèles en matière de vente.

Dès le 30 juin 2021, en après-midi, les chasseurs et pêcheurs pourront accéder à la plateforme Web pour créer gratuitement leur dossier client et y acheter certains types de permis qui ne nécessitent pas de coupon de transport (ex. : permis de chasse au petit gibier). D'autres fonctionnalités s'ajouteront au cours des prochaines années. Déjà, cette nouveauté s'additionne à l'enregistrement en ligne du gibier qui est maintenant possible.

Mon dossier chasse et pêche : des avantages pour tous

Mon dossier chasse et pêche offrira un processus d'achat simplifié, sécurisé et accessible en tout temps. Il donnera plus de flexibilité à l'utilisateur en lui permettant d'acheter en tout temps des permis en ligne, et ce, de façon sécuritaire. Ce nouveau système sera également accessible de partout en Amérique du Nord pour les non-résidents du Québec qui souhaiteraient s'y créer un dossier et se procurer un permis.

Au-delà des avantages pour les utilisateurs, Mon dossier chasse et pêche permettra au MFFP de mieux connaître sa clientèle et la fréquence des activités qu'elle pratique. Il contribuera ainsi à la mise en valeur de la chasse, de la pêche et du piégeage par des activités de promotion auprès de la clientèle, en plus de favoriser la relève et la rétention des adeptes actuels.

À terme, le projet mènera à la modernisation et à l'intégration des grands processus régissant la vente des permis, l'enregistrement des espèces capturées et le contrôle de la conformité effectué par les agents de protection de la faune.

Un service complémentaire au réseau d'agents de vente

Il est important de préciser, pour la clientèle moins familière avec Internet et pour celle qui souhaite se procurer un permis nécessitant un coupon de transport, que le réseau d'agents de vente sera maintenu. Ce réseau demeure une composante essentielle du service de vente de permis sur tout le territoire québécois et constitue un précieux service de proximité pour les adeptes.

Importance de respecter la règlementation

Bien que l'achat se fasse de façon virtuelle dans Mon dossier chasse et pêche, les mêmes règles entourant la délivrance d'un permis par un agent de vente s'appliqueront. Pendant la pratique de leur activité, les pêcheurs, chasseurs et piégeurs sont toujours tenus d'avoir en leur possession un exemplaire papier ou électronique de leur permis. Il suffira alors d'imprimer le document PDF généré par le système ou de l'enregistrer dans un appareil mobile à conserver sur soi.

Citation :

« Avec Mon dossier chasse et pêche, le Québec se dote d'un outil supplémentaire pour faciliter et moderniser la pratique des activités fauniques. La pandémie de COVID-19 a renforcé l'importance de miser sur les services en ligne pour les citoyens. Je me réjouis donc que mon ministère entame résolument ce virage numérique en matière de vente de permis. J'invite tous les chasseurs et les pêcheurs à visiter prochainement la plateforme pour créer leur dossier et se prévaloir de ce nouveau service d'achat en ligne. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Mon dossier chasse et pêche est une nouvelle plateforme qui s'inscrit en parfaite cohérence avec les ambitions de notre Stratégie de transformation numérique gouvernementale. Je suis très fier de cette annonce d'aujourd'hui qui démontre que votre gouvernement est en action pour que le Québec soit performant et visionnaire, et surtout qu'il donne des services efficients et rapides aux Québécoises et aux Québécois. Bon été à vous! »

M. Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie

Faits saillants :

En moyenne, 1,2 million de permis sont vendus chaque année, au Québec, à quelque 650 000 pêcheurs, 300 000 chasseurs et 7 500 piégeurs.

Les permis sans coupon de transport, qui seront offerts dans la première phase du déploiement, représentent 70 % des ventes annuelles de permis.

Liens connexes :

Pour en savoir plus et accéder, dès le 30 juin 2021, à Mon dossier chasse et pêche , visitez Québec.ca/mondossierchassepeche.

, visitez Québec.ca/mondossierchassepeche. Pour obtenir plus d'information sur la chasse ou la pêche au Québec ainsi que sur les permis nécessaires, consultez la page Activités sportives et de plein air.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/