NEW YORK,, 5 novembre 2024 /CNW/ - Peritus Capital est heureuse d'annoncer une entente de prêt à terme réussie pour Oberland Agriscience Inc. Le financement non dilutif aidera l'entreprise établie à Halifax à accroître sa production grâce à l'acquisition d'équipement et à l'augmentation du fonds de roulement.

Oberland Agriscience, un leader dans le domaine des protéines durables, exploite l'une des plus grandes fermes de larves de mouches noires (BSFL) au Canada. Elle se spécialise dans les solutions d'ingrédients résilients et riches en nutriments pour les industries de l'aquaculture, des aliments pour animaux de compagnie, de l'alimentation de la volaille et de l'agriculture. L'entreprise tire parti de la technologie et de l'automatisation de pointe, y compris l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive, pour optimiser ses processus de production et établir une nouvelle norme sur le marché des protéines durables.

« Les larves de mouches soldats noires sont des insectes extraordinaires capables de transformer presque tous les déchets organiques en protéines précieuses à un rythme remarquable. L'approche scientifique rigoureuse d'Oberland la place à l'avant-garde de la révolution protéique durable », a déclaré Howard Tang, chef de la direction de Peritus Capital.

Le nouveau financement aidera Oberland à accroître ses activités à son installation de 108 000 pieds carrés à Grassy Lake. Cela fait suite au succès de sa ferme pilote, qui a fonctionné pendant plus de sept ans. La nouvelle usine de production devrait produire 3 500 tonnes de protéines sèches et 9 000 tonnes de fracturation par année, ce qui permettra de détourner 36 000 tonnes de déchets de pré-consommation des sites d'enfouissement et de réduire considérablement les émissions connexes de dioxyde de carbone.

« Le partenariat avec Peritus Capital pour obtenir cet investissement est un gain énorme pour nous et l'industrie de l'élevage d'insectes », a déclaré Greg Wanger, fondateur et chef de la direction d'Oberland Agriscience. « La population mondiale continue de croître, et le problème du gaspillage alimentaire ne disparaîtra pas. Les insectes sont naturels pour de nombreux régimes alimentaires, en particulier les poissons, et sont donc un excellent ingrédient dans ces aliments.»

À propos de Peritus Capital

Peritus Capital est une société d'investissement indépendante qui investit dans le développement mondial du RCI, des entreprises en démarrage et des entreprises établies qui intègrent des pratiques respectueuses de l'environnement dans la production alimentaire, en mettant l'accent sur le secteur de l'aquaculture, et qui soutient et finance ce développement. Nous sommes une équipe mondiale dotée d'un vaste réseau d'investisseurs internationaux capables d'investir dans de multiples régions. Peritus Capital LLC est un courtier inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et membre de la FINRA.

