Période des déménagements au Québec - L'économie circulaire doit devenir une priorité

MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW/ - LesPAC et l'organisme Équiterre s'allient durant la période de déménagement qui représente un moment fort pour l'achat et la vente de biens de consommation usagés. Pour une deuxième année consécutive, LesPAC et Équiterre s'associent afin de promouvoir l'économie circulaire qui est basée sur le principe de ce qui n'est plus valide pour une personne peut devenir utile pour une autre. La durée d'utilisation des biens est donc prolongée ce qui s'inscrit dans un mouvement de développement durable et de respect de l'environnement.

La période des déménagements est synonyme d'une forte période d'achat et de vente de biens, mais aussi, d'abandon des objets (ameublement, électro) en bord de rue. L'objectif de cette association et de cette campagne est d'impliquer les particuliers à prendre part à l'impact LesPAC et de contribuer à l'effort collectif pour encourager l'économie locale et circulaire. Selon les données fournies par Équiterre, plus de 90 % des matières extraites sur la planète sont utilisées une seule fois. Le réemploi, la réparation et la réutilisation sont trois piliers qui contribuent directement à limiter le gaspillage de nos ressources naturelles.

L'Économie circulaire : l'importance de redonner au suivant pour respecter l'environnement

Pour chaque nouvelle annonce publiée jusqu'au 31 juillet, LesPAC remettra un dollar à Équiterre. Les dons recueillis serviront à financer une étude sur la réparabilité du côté d'Équiterre, toujours dans le but de mettre de l'avant le bénéfice d'allonger la durée de vie des objets et d'éduquer et rendre plus accessible les services de réparation au Québec.

« L'association avec Équiterre est naturelle pour LesPAC, l'économie circulaire est au cœur de notre modèle d'affaires et de promouvoir ce mode de consommation tout en encourageant Équiterre pendant la saison des déménagements qui est une période de forte consommation c'est de joindre l'utile à l'agréable!» mentionne Luc Morin, Vice-président Ventes et Opérations LesPAC - Québec.

À propos de LesPAC

Créé en 1996, LesPAC est l'un des sites de petites annonces classées les plus connu et fiable au Québec. Sa plateforme, maintenant 100% gratuite, est centrée sur ses utilisateurs et est dédiée à faciliter l'échange de biens et services. En constante évolution depuis ses débuts, LesPAC aspire à être la plateforme la plus pertinente de l'industrie en permettant à ses utilisateurs de tout vendre et tout acheter en un seul clic. Réseau LesPAC est détenu par Société TRADER qui est le chef de file de la mise en marché numérique du secteur automobile canadien.

À propos d'Équiterre

Équiterre travaille à rendre tangibles, accessibles et inspirantes les transitions vers une société écologique et juste. Équiterre est une partie prenante du mouvement climatique et environnemental. Reconnue pour sa crédibilité et son pragmatisme, l'organisation réunit des spécialistes en sensibilisation, en mobilisation et en politiques publiques. D'ici 2050, Équiterre aura contribué à l'émergence de solutions sur le terrain, à la transformation des normes sociales et à l'adoption de politiques publiques permettant de concrétiser de nouvelles façons de se nourrir, produire, consommer et se déplacer qui sont sobres en carbone, compatibles avec les écosystèmes et la justice sociale, et conçues à l'échelle de nos territoires et de leurs communautés.

SOURCE LesPAC

Renseignements: et pour planifier une entrevue : Simon Falardeau, Labour Creative, Cell. :514-755-5831, [email protected]