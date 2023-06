Période de sécheresse : Québec Vert recommande de ne pas arroser votre pelouse

ST-HYACINTHE, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Québec Vert, représentante du secteur de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière vous conseille de ne pas arroser votre pelouse en période de canicule ou de sécheresse. Contrairement aux croyances populaires, une pelouse bien établie et qui a jauni par la sécheresse n'est pas morte. C'est plutôt un signe visuel confirmant qu'elle est entrée en période de dormance. Elle deviendra verte de nouveau lorsque les précipitations seront suffisantes.

La dormance est un mécanisme de protection qui permet à la plante de survivre pendant la période où les conditions ne sont pas propices à sa croissance (sécheresse ou période de canicule, par exemple). La pelouse peut survivre de 4 à 6 semaines en dormance et reprendra sa croissance naturellement lorsque les conditions météorologiques redeviendront adéquates. Il est important de ne pas arroser votre pelouse lorsqu'elle est en dormance puisque cela pourrait nuire à ce processus.

Une des façons faciles de limiter les besoins en eau de la pelouse est de rehausser la hauteur de tonte. En effet, la pelouse est plus résistante à la sécheresse lorsqu'elle est maintenue plus longue, soit à une hauteur minimale de 8 centimètres. Plus la pelouse est haute et plus son système racinaire est profond, ce qui l'aide à combler ses besoins en eau et à résister à la chaleur. Un petit ajustement qui fera une différence importante sur la santé et la couleur de votre pelouse.

« La très grande majorité des besoins en eau de votre pelouse est comblée par les précipitations naturelles. Si votre pelouse est bien implantée, vous ne devriez pas avoir à l'arroser. En tant que communauté du végétal et du paysage, Québec Vert a récemment lancé le site web pelousedurable.quebecvert.com auquel vous pouvez vous référer pour toutes vos questions concernant la santé de votre pelouse. »

Citation de madame Luce Daigneault, M.Sc., agronome, directrice générale de Québec Vert.

Nous vous invitons à consulter notre site web pelousedurable.quebecvert.com pour plus d'informations et de conseils au sujet de :

Les bienfaits de la pelouse durable ;

L'implantation d'une pelouse durable ;

L'entretien d'une pelouse durable.

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture ornementale, environnementale et nourricière. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir ce secteur stratégique et d'en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.

SOURCE Québec Vert

Renseignements: Source : Nathalie Deschênes, Directrice générale adjointe, Québec Vert, Courriel : [email protected], Cellulaire : 450 230-3293