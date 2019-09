Période de mise en candidature ouverte pour les nouveaux comités consultatifs sectoriels des intervenants de l'ARSF

TORONTO, le 27 sept. 2019 /CNW/ - L'autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l'ARSF) met sur pied six comités consultatifs des intervenants qui deviendront les organismes de consultation pour son conseil. Aujourd'hui, nous lançons le processus de mise en candidature pour siéger à ces comités.

L'ARSF s'est engagée à adopter une approche collaborative, transparente et ouverte qui fait appel à des intervenants et qui permet d'obtenir de l'information et des perspectives, alors que nous nous efforçons de réaliser notre mandat en vertu de la Loi de 2016 sur l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Les comités consultatifs des intervenants joueront un rôle important dans la réalisation de cet engagement.

Les comités consultatifs des intervenants s'appuieront sur le succès des groupes consultatifs sectoriels (GCS) et de la table ronde des consommateurs du prélancement, qui ont éclairé notre lancement de 2019. Ils s'inspireront aussi de notre sondage mené auprès des intervenants en mai 2019. Nos intervenants ont souligné l'importance de mener des consultations régulierement et ont recommandé que ces consultations soient organisées par secteur. Ils ont aussi souligné l'importance des rapports produits par l'ARSF sur les résultats des séances de comité et sur la manière dont les observations ont été considérées.

Les comités consultatifs des intervenants seront mis sur pied dans les secteurs suivants :

assurance de biens et assurance risques divers; assurance vie et maladie; courtage hypothécaire; régimes de retraite; fournisseurs de soins de santé; credit unions et caisses populaires.

Pour savoir plus sur le mandat et les critéres de sélection, veuillez consulter le mandat suivant pour chaque comité. Il peut être consulté sur le site https://www.fsrao.ca/fr/participation-et-consultation#sacs.

La date limite pour les mises en candidature est le 25 octobre 2019. Vous trouverez d'autres renseignements sur l'initiative et le processus de mise en candidature sur le site https://www.fsrao.ca/fr/participation-et-consultation#sacs.

Depuis le 8 juin 2019, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) assume les fonctions de réglementation de la Commission des services financiers de l'Ontario et de la Société ontarienne d'assurance-dépôts. Renseignez-vous sur l'ASRF et notre approche à l'égard de l'atteinte de la sécurité, de l'impartialité et du choix dans les services financiers non liés aux valeurs mobilières à l'adresse www.fsrao.ca .

