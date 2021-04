Période de dégel - Bilan des premières semaines des opérations de surveillance des charges des véhicules lourds

QUÉBEC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la période de dégel le 22 mars dernier, les contrôleurs routiers et contrôleuses routières de la Société de l'assurance automobile du Québec ont mené des opérations intensives de surveillance et de contrôle des charges des véhicules lourds, à la fois dans les postes de contrôle et sur la route.

Le bilan des opérations pour les premières semaines de la période de dégel est le suivant :

2681 mouvements de transport vérifiés;

753 constats d'infraction pour des véhicules en surcharge.

Les équipes responsables du contrôle routier appliquent une politique de conformité, c'est-à-dire qu'un véhicule en surcharge ne peut reprendre la route tant qu'il n'est pas conforme à la réglementation.

En période de dégel, la route est de 30 à 70 % plus fragile qu'en temps normal. Un seul véhicule en surcharge peut lui causer des dommages importants. Un véhicule lourd surchargé est également moins sécuritaire, car son comportement sur la route s'en trouve modifié. C'est pourquoi le contrôle des charges des véhicules lourds est une priorité pour Contrôle routier Québec.

Des opérations de surveillance des charges se dérouleront de façon intensive tout au long du printemps, soit jusqu'à la fin de la période de dégel dans les trois zones.

