WASHINGTON, 13 août 2020 /CNW/ - Dans ses nouveaux rapports et analyses de données sur les taux de mortalité infantile dans 160 pays, Orb Media a mis en évidence le rôle que jouent les agents de santé communautaire (ASC) dans l'amélioration de la santé des collectivités, une rôle aussi polyvalent qu'efficient en termes de coût.

Un nouveau modèle mondial met en relief des alternatives inattendues

Dans ce nouveau modèle statistique, Orb Media, en se basant sur des facteurs d'ordre financier et d'infrastructure de santé, compare le taux de mortalité infantile réel d'un pays par rapport à son taux « attendu ».

En examinant les pratiques de pays atypiques, Orb a fait ressortir le rôle global que les ASC peuvent jouer dans une société pour en améliorer les attributs en termes d'équité et de santé.

Les ASC, un soutien à la santé mais peu apprécié

Issues des communautés locales et recrutées par des pairs, le gouvernement, des organisations à but non lucratif et/ou des ONG, les agents de santé communautaires fournissent des services de santé vitaux aux habitants, à ceux et celles qui sinon pourraient en être privés. En peu de temps, ces prestataires peuvent être mobilisés pour répondre aux besoins les plus pressants de leur communauté et se montrent extrêmement efficaces dans leurs efforts en faveur des populations mal desservies.

Déploiement flexible face à la pandémie de COVID-19

L'étude faite par Orb Media montre que les ASC, bien adaptés, sont aptes aussi à fournir à la fois des services de santé mentale et de soutien comportemental, préconisant donc que soit engagée à l'échelle mondiale une discussions sur la meilleure façon de les déployer aujourd'hui pour contribuer à endiguer efficacement la pandémie de COVID-19.

Les ASC ont ceci de particulier : ils font partie de la communauté au sein desquelles ils travaillent, en sont issus d'ailleurs et comprennent mieux que quiconque les difficultés auxquelles leurs patients sont confrontés. Cet avantage signifie qu'ils sont en mesure, connaissant le contexte, d'écouter et d'éduquer les personnes dont ils s'occupent comme ne sauraient jamais le faire ou imaginer les personnes dûment qualifiées venues de l'extérieur.

De tels programmes, axés sur les ASC, offrent une possibilité, celle de déployer et d'améliorer continuellement les services aux populations mal desservies, telles que les communautés d'immigrants et de migrants, dans des pays où le système de santé public, en termes de soins, présentent encore des lacunes.

Pour prendre connaissance du rapport intégral, consultez notre site Web à l'adresse Orbmedia.org.

Orb Media est ravie de faire connaître cette étude en collaboration avec les membres du réseau Orb Media Network, un groupe d'organisations mondiales de médias, dont la BBC, laCBC, Die Zeit, SVT, Tempo.co, YLE, Dhaka Tribune, Folha de S.Paulo, The Hindu, Jagran New Media, The Express Tribune , entre autres, médiacteurs façonneurs de l'actualité qui, ensemble, touchent des centaines de millions de personnes dans le monde entier.

À propos d'Orb Media

Orb Media déniche des quatre coins du monde des éclairages sur la manière dont notre monde peut se forger un avenir plus durable. Notre approche, fondée sur le métier de journaliste, l'analyse des données et les réseaux, nous permet de transformer les préoccupations mondiales que suscitent à long terme les questions de durabilité sociale et environnementale en outils d'information exploitables au niveau local.

