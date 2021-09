Performance du système de santé et de services sociaux réalisée en période d'état d'urgence sanitaire vu la pandémie liée à la COVID-19 - Le ministre Dubé accueille favorablement le rapport préliminaire

QUÉBEC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, prend acte des principaux constats et des premières réflexions énoncées dans le rapport préliminaire déposé par la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), Joanne Castonguay, dans le cadre du mandat qui lui a été confié d'évaluer la performance du système de la santé et des services sociaux durant la période de la pandémie liée à la COVID-19, plus spécifiquement quant à la dispensation des soins ainsi que des services d'hébergement aux aînés durant cette période.

Le rapport préliminaire vise essentiellement à présenter les principaux constats que la CSBE a pu réaliser dans le cadre de sa démarche, et ce, sur la base des informations recueillies et analysées jusqu'à maintenant.

Les premiers constats formulés portent notamment sur :

les milieux de vie des personnes aînées ;

les ressources financières et humaines consacrées aux soins aux personnes aînées ;

les systèmes d'information utilisés dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Citation :

« Je remercie madame Castonguay, ainsi que son équipe, pour le travail accompli jusqu'à maintenant. Le rapport rendu public aujourd'hui constitue une première étape dans l'analyse qu'elle fait du fonctionnement de notre réseau de santé. En tant qu'entité indépendante, elle saura nous éclairer sur les actions complémentaires que nous pourrons mettre en place pour améliorer la façon dont on prend soin de nos aînés au Québec. Déjà, plusieurs éléments contenus dans ce rapport ont été mis en œuvre dans la gestion des 2e et 3e vagues de la pandémie. Notre objectif est de continuer d'améliorer notre réseau de santé afin, notamment, d'assurer la sécurité des personnes hébergées et d'offrir des soins et des services de meilleure qualité. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que la CSBE et son équipe se sont vu confier ce mandat par le gouvernement en août 2020.

Après avoir analysé les enjeux de gouvernance et de gestion du système de santé et de services sociaux associés à la pandémie de la COVID-19, la CSBE devait formuler ses recommandations d'ici le 1 er septembre 2021. Une demande de report a cependant été formulée en raison de l'importance et de l'ampleur du mandat, ainsi que de certains délais encourus.

septembre 2021. Une demande de report a cependant été formulée en raison de l'importance et de l'ampleur du mandat, ainsi que de certains délais encourus. La CSBE s'est toutefois engagée à déposer son rapport préliminaire à cette date. La date de dépôt du rapport final a été reportée au 30 décembre 2021.

La prolongation du délai accordée permettra à la CSBE de terminer l'analyse de l'ensemble des renseignements reçus, de produire son rapport final et de fournir au gouvernement des recommandations pertinentes, actualisées et appuyées sur des données probantes et suffisantes.

Le rapport final attendu devrait apporter un éclairage complémentaire à celui qu'apporteront les travaux entrepris par d'autres organismes publics, dont l'enquête du Bureau du coroner sur les décès survenus dans quelques milieux identifiés et l'intervention spéciale du Protecteur du citoyen sur le déroulement et la gestion gouvernementale de la crise de la COVID-19 dans le réseau d'hébergement et les milieux de vie collectifs pour aînés.

La CSBE est principalement entourée d'un comité formé de trois experts, soit Anne Lemay , économiste en santé, Jean-Louis Denis , professeur à l'Université de Montréal et Mélanie Bourassa Forcier , Commissaire adjointe à l'éthique et la réglementation .

