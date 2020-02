Performance BioFilaments franchit une nouvelle étape dans la production commerciale de cellulose nanofibrillée

VANCOUVER, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Performance BioFilaments Inc. a le plaisir d'annoncer que la cellulose nanofibrillée (CNF) à haute performance sera disponible à compter de 2021.

La construction d'une installation ayant une capacité de production de 21 tonnes métriques par jour à l'emplacement de l'usine de papier Kénogami de Résolu, située au Québec, assurera un approvisionnement commercial fiable de CNF. Ce biomatériau dérivé du bois peut améliorer de façon importante la résistance et la durabilité d'un large éventail de produits et réduire l'empreinte carbone des produits finis en diminuant leur poids et en remplaçant des intrants non renouvelables.

La matière première de la CNF est la pâte commerciale produite à partir de fibres de bois récoltées selon les principes du développement durable, ce qui en fait une ressource entièrement renouvelable. La pâte commerciale est certifiée, par des experts indépendants, selon une ou plusieurs des trois normes de chaîne de traçabilité (Cdt) reconnues mondialement. La CNF est produite mécaniquement au moyen d'une technologie exclusive sans apport de produits chimiques ni d'enzymes.

Performance BioFilaments, une coentreprise créée en 2014 par Produits forestiers Résolu et Mercer International, se consacre au développement technique et commercial de nouvelles applications novatrices pour la cellulose nanofibrillée.

« Nous sommes heureux d'avoir atteint cette étape emballante du développement commercial de la CNF, a commenté Gurminder Minhas, directeur général de Performance BioFilaments. La CNF et les filaments de cellulose se prêtent à de très nombreuses applications. Le procédé de raffinage ne fait appel à aucun produit chimique, ce qui donne des fibrilles dotées d'une résistance et d'une pureté exceptionnelles, d'un rapport de forme particulièrement élevé et d'une aire superficielle impossible à obtenir avec les procédés actuels. Nous avons hâte de travailler avec Résolu afin de commercialiser ce biomatériau très prometteur sur les marchés mondiaux. »

Performance BioFilaments continuera à maintenir un approvisionnement suffisant de quantités à l'échelle pilote jusqu'à ce que la nouvelle usine soit entièrement opérationnelle. Ce matériau est actuellement disponible aux fins du développement et des premiers essais sur le terrain.

Performance BioFilaments a récemment procédé au lancement d'un nouveau site Web, www.performancebiofilaments.com. On y trouve de l'information détaillée sur les caractéristiques et les avantages de la CNF pour quatre types d'applications : le renforcement du béton, des mortiers et des ciments, l'amélioration de la rhéologie des recouvrements et des fluides industriels, le renforcement des non-tissés, des matériaux filtrants et des matériaux de construction, et le renforcement des polymères, des composites et des mousses.

À propos de Performance BioFilaments Inc.

Performance BioFilaments Inc., une coentreprise de Mercer International Inc. (NASDAQ: MERC) et de Produits forestiers Résolu (NYSE: RFP) (TSX: RFP), se consacre au développement d'applications commerciales pour la cellulose nanofibrillée, un des nouveaux biomatériaux les plus prometteurs au monde. La cellulose nanofibrillée peut servir à améliorer les caractéristiques de performance d'un large éventail de produits. Dérivée de la fibre de bois, une ressource naturelle renouvelable, la cellulose nanofibrillée optimise la résistance, la stabilité, la flexibilité et la longévité de divers matériaux, incluant les composites, les recouvrements et les produits de consommation. Pour en savoir plus, se rendre à l'adresse www.performancebiofilaments.com.

SOURCE Performance BioFilaments Inc

Renseignements: Gurminder Minhas, Directeur général, Performance BioFilaments Inc., 604 806-0261, [email protected]

Liens connexes

http://www.performancebiofilaments.com/fr/home