Comme les nouveaux changements dans la consommation et les modèles d'affaires découlant de la numérisation répondront aux besoins sans cesse croissants des gens en vue d'une vie meilleure, Perfect World a adhéré à la position d'un fournisseur de contenu de grande qualité pour créer constamment de nouveaux produits, a déclaré M. Xiao.

D'une part, Perfect World insiste sur les technologies auto-développées, allant des jeux pour PC et des jeux mobiles aux moteurs de jeux et, d'autre part, le Groupe recherche une coopération approfondie avec ses partenaires nationaux dans le secteur des jeux vidéo.

En outre, Perfect World applique activement des technologies de pointe dans ses produits culturels afin d'offrir aux utilisateurs de nouvelles scènes et expériences. Perfect World a appliqué de nouvelles technologies comme la réalité amplifiée (RA), la réalité virtuelle (RV) et la réalité mixte (RM) dans ses tournois de sports électroniques, et les utilisateurs peuvent également faire l'expérience d'une « technologie noire » dans le kiosque de sports électroniques en RV de Perfect World du China Joy de cette année, qui permet aux joueurs d'agir comme un personnage pour se battre dans une compétition CS:GO ou DOTA 2.

En ce qui concerne la culture, M. Xiao a souligné qu'en tant qu'industrie favorisée par la jeune génération, l'industrie numérique de la culture et du divertissement devrait accorder de l'importance à l'établissement de valeurs correctes pour les jeunes et à l'enrichissement de la connotation culturelle de ses produits.

« La culture chinoise traditionnelle a toujours été une source d'inspiration pour Perfect World. Nous avons créé « Unruly Heroes » et d'autres produits uniques de renommée internationale qui proviennent du roman chinois classique « La Pérégrination vers l'Ouest », et nous nous joindrons à d'excellents artistes en Chine pour construire un nouveau système écologique pour l'animation originale de la Chine », a déclaré M. Xiao.

À la lumière de la « Pensée Créative » proposée par le Groupe, Perfect World s'engage à dynamiser l'évolution et la transformation des industries traditionnelles, et le Groupe tente d'aider les lieux de panorama traditionnels à réaliser une évolution numérique grâce à son « expérience immersive ludique ».

