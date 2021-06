Perfect World révolutionnera la culture numérique et le secteur créatif en collaboration avec des partenaires

En tant que groupe de divertissement de premier plan à l'échelle mondiale, Perfect World a proposé une stratégie de « pensée créative » visant à briser les barrières du monde réel et du monde virtuel. Cette stratégie vise à combiner de nouveaux types de jeux avec les industries traditionnelles afin de favoriser leur développement et de promouvoir leur mise à niveau numérique également.

Dans le cadre de la stratégie « pensée créative », Perfect World a fait des réalisations importantes dans sa collaboration avec des entreprises et des institutions, notamment en implantant des scènes de la Qinhuai Lantern Fair du temple Confucius de Nanjing dans son célèbre jeu « Zhuxian ». De même, elle a entrepris une collaboration entre son jeu mobile Chronicle of Infinity et la célèbre marque sportive Peak.

Le chef de la direction de Perfect World, Dr Robert H. Xiao, a déclaré à la conférence qu'après tous les cas de réussite, Perfect World est plus confiant à l'égard de la coopération croisée entre l'industrie de la culture numérique et les industries traditionnelles. Il a promis que Perfect World continuera d'explorer la possibilité d'établir une chaîne de valeur qui favorise les industries traditionnelles et qui permet l'éclosion de nouveaux types de contenu culturel, de produits et de modèles d'affaires.

Dans sa collaboration avec la zone panoramique de Nianhuawan à Wuxi, Perfect World a ludifié les zones panoramiques et a apporté aux touristes une expérience immersive en combinant la zone panoramique et le monde numérique. L'initiative permet à la zone panoramique de passer de l'économie axée sur les services à l'économie axée sur l'expérience.

« Non seulement nous explorerons des domaines subdivisés avec des partenaires, mais nous travaillerons aussi comme un pont pour promouvoir la coopération croisée entre les entreprises dans divers domaines, afin de réaliser un développement commun », a déclaré Dr Xiao. « Et nous espérons collaborer avec nos partenaires pour ouvrir une nouvelle voie dans cette "production expérimentale" de l'industrie de la culture à venir », a-t-il ajouté.

Perfect World adaptera tout un ensemble de solutions et de plans aux produits des partenaires de mise à niveau numérique en fonction de leurs exigences. Par exemple, dans le cadre de sa coopération avec le Shanghai Science and Technology Museum, Perfect World développera un jeu pour transformer des connaissances scientifiques complexes en visions pour aider les lecteurs à comprendre les connaissances scientifiques. Le Groupe bénéficiera également d'une coopération approfondie avec la China Audio-video and Digital Publishing Association dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, comme la culture des talents des sports électroniques.

Le département de la culture du district de Dongcheng à Beijing, People's Cultural Tourism of People's Daily, un institut culturel et créatif affilié à l'Université Tsinghua, Beijing Dongsheng Bozhan Cloud Computing Technology Co., Ltd., et Nianhuawan, zone panoramique, ont également signé des accords de coopération stratégique avec Perfect World dans le cadre de la conférence de coopération sur la marque.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1532098/20210608130617.jpg

SOURCE Perfect World

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lei LI, [email protected], +86-15801005958