Cinéma et télévision : The Legendary Tavern, Love Under the Moon, Homeland, Year After Year, The Fiery Years of Gao Daxia, Burning, Chinese Peacekeeping Force et The Glorious Era, notamment, figurent dans la liste des 100 jours d'émissions de télévision dramatiques soulignant le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Perfect Youth et Stream ont gagné des prix dans le cadre de la remise des prix Five-One Project Awards, qui sont commandités par le Département de l'information du Parti communiste chinois afin de faire la promotion du progrès culturel et éthique. Perfect Village et The Smell of Warmth sont deux téléséries importantes recommandées par l'administration nationale de la radio et de la télévision qui décrivent les efforts nationaux visant à éliminer la pauvreté. The Glory and The Dream est une télésérie épique sélectionnée par l'administration nationale de la radio et de la télévision qui célèbre le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois.