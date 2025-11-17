Père Noël Portable dévoile l'expérience révolutionnaire Parler au père Noël - pour permettre aux familles du monde entier de vivre de vraies conversations avec le Père Noël cette saison de Noël

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Père Noël Portable (PNP), l'application du Père Noël n°1 dans le monde, est fier de lancer sa 18ᵉ saison magique de Noël, en présentant une toute nouvelle façon pour les familles de vivre la magie de Noël comme jamais auparavant : Parler au père Noël.

Père Noël Portable (Groupe CNW/Père Noël Portable)

Cette année, PNP présente une première mondiale : une véritable conversation en direct et interactive avec le père Noël lui-même. En combinant une technologie d'intelligence artificielle avancée avec l'esprit intemporel de Noël, cette innovation permet aux enfants de parler réellement avec le père Noël, de partager leurs souhaits et de recevoir des réponses personnalisées et naturelles dans une expérience magique en temps réel, tout droit sortie du Pôle Nord. Grâce à cette nouveauté, le père Noël pourra désormais se connecter avec encore plus d'enfants que jamais !

« Depuis près de vingt ans, Père Noël Portable crée de la magie de Noël grâce à des vidéos et appels personnalisés pour des millions de familles à travers le monde », déclare Alexandre Bérard, PDG d'UGroupMedia Inc., créateur de Père Noël Portable. « Avec Parler au père Noël, nous donnons vie à cette expérience, comme jamais auparavant, en permettant aux enfants de parler directement avec le Père Noël, en temps réel. »

Le nouveau système de conversation repose sur une technologie de reconnaissance vocale avancée et a été conçu avec la contribution de véritables parents. Il intègre des réponses soigneusement élaborées afin que chaque échange soit authentique, chaleureux et rempli de l'esprit de Noël. Toutes les conversations sont surveillées selon des normes de sécurité rigoureuses, garantissant une expérience appropriée, familiale et sécurisée.

Nouveautés pour Noël 2025

Cette saison, Père Noël Portable enrichit encore son offre de messages personnalisés du Père Noël avec de nouvelles options magiques pour toute la famille :

Parler au Père Noël (NOUVEAUTÉ) - Découvrez la première expérience de conversation interactive en temps réel avec le père Noël.

- Découvrez la première expérience de conversation interactive en temps réel avec le père Noël. Contes pour enfants (NOUVEAUTÉ) - Plus de 30 contes audio personnalisés racontés par le père Noël lui-même, pour des moments magiques à l'heure du coucher.

- Plus de 30 contes audio personnalisés racontés par le père Noël lui-même, pour des moments magiques à l'heure du coucher. Appels à sujets personnalisés (NOUVEAUTÉ) - Une nouvelle fonction qui permet aux parents d'écrire leurs propres thèmes afin que le père Noël puisse s'adresser à des situations ou des moments précis dans la vie de leur enfant.

- Une nouvelle fonction qui permet aux parents d'écrire leurs propres thèmes afin que le père Noël puisse s'adresser à des situations ou des moments précis dans la vie de leur enfant. 14 nouvelles vidéos et 11 nouveaux appels - De nouveaux messages et expériences qui capturent la magie de Noël pour les petits et les grands.

PNP propose désormais plus de 100 vidéos, appels et contes personnalisés du Père Noël, comprenant des messages gratuits et Premium pour les anniversaires, les fêtes et les occasions spéciales tout au long de l'année.

Une tradition de Noël mondiale

Avec plus de 25 millions de téléchargements et plus de 340 millions de vidéos et appels personnalisés livrés, Père Noël Portable demeure le chef de file mondial des expériences de Noël personnalisées. Disponible sur iOS, Android et sur le web, la plateforme permet aux parents de créer des vidéos cinématographiques de haute qualité, des appels en direct et désormais des conversations en temps réel avec le père Noël -- le tout depuis le confort de leur foyer.

PNP est disponible en français,anglais, espagnol, italien, et désormais aussi en polonais et allemand, avec une offre adaptée pour faire vivre la magie du père Noël à encore plus de familles dans le monde entier.

Continuer à redonner : le programme des hôpitaux pour enfants

Dans le véritable esprit de Noël, Père Noël Portable continue de verser jusqu'à 5 % des ventes en ligne à plus de 25 hôpitaux pour enfants à travers le monde, dont le Stollery Children's Hospital Foundation (Alberta), BC Children's Hospital (Colombie-Britannique), le SickKids, (Ontario) et la Fondation CHU Sainte-Justine (Québec). Ce programme apporte la chaleur et la magie du Père Noël aux enfants qui en ont le plus besoin pendant la période des Fêtes.

Vivez la magie

Les familles peuvent dès aujourd'hui commencer un essai gratuit et créer leur propre expérience personnalisée avec le père Noël sur www.portablenorthpole.com , ou en téléchargeant l'application gratuite Père Noël Portable sur iOS ou Android.

À propos de UGroupMedia Inc.

Fondée à Montréal, Canada, UGroupMedia Inc. (UGM) est la société mère de Père Noël Portable, dédiée à la création d'expériences numériques émouvantes qui rendent Noël encore plus magique pour les familles du monde entier. Disponible en plusieurs langues, PNP allie innovation technologique et narration cinématographique pour offrir des moments personnalisés et inoubliables avec le Père Noël.

SOURCE Père Noël Portable

Contact médias : Michaël Grégoire, Agence Franchir, (514) 237-8005, [email protected]