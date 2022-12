Perceiv AI annonce un financement de 1,5 M$ pour l'expansion de sa plateforme Foresight(MC) avec des investisseurs stratégiques et institutionnels

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Perceiv AI annonce aujourd'hui la clôture d'un financement de 1,5 M$. Perceiv AI est une société de médecine de précision qui optimise et de risque les essais cliniques et permet aux médecins de poser un diagnostic et traitement plus précoce de maladie neurodégénérative en prédisant l'évolution de la maladie.

Cette étape de financement est composée d'investisseurs stratégiques et institutionnels du Canada et des États-Unis, dont CABHI (Centre for Aging + Brain Health Innovation), Plug and Play Ventures, Boreal Ventures, IKJ Capital, Red Abbey Labs, Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, et d'autres anges investisseur. « Nous sommes très heureux de pouvoir passer à l'étape suivante de notre croissance avec le soutien de ces investisseurs d'une importance stratégique », a affirmé le Dr Christian Dansereau, PDG de Perceiv AI.

Ces fonds serviront à l'expansion de la plateforme ForesightMC, la plateforme pronostique exclusive à Perceiv AI, qui est fondée sur des techniques d'intelligence artificielle et qui permet de prédire l'évolution de la maladie. L'entreprise cherche à s'adjoindre de ressources clés en recrutant de nouveaux talents pour faire avancer ses activités commerciales et scientifiques et renforcer ses efforts réglementaires.

À propos de Perceiv Research, Inc.

Basée à Montréal, Canada, Perceiv Research, Inc. (Perceiv AI) est une société de médecine de précision issue de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle. Perceiv AI a mis au point une puissante plateforme pronostique multimodale pour prédire l'évolution de maladie complexe multifactorielle liée a l'âge et en commençant par la maladie d'Alzheimer. En ouvrant une fenêtre sur la trajectoire individuelle de la maladie des patients, Perceiv AI cherche à accélérer les essais cliniques et à favoriser le développement de nouvelles thérapies en réduisant les risques d'échecs tout en permettant un diagnostic plus précoce.

Pour plus d'information sur Perceiv AI, veuillez visiter le site Web de l'entreprise au www.perceiv.ai .

SOURCE Perceiv AI

Renseignements: Contact média: Christian Dansereau, [email protected]