Percée DT1 Canada demande au gouvernement fédéral d'investir dans la recherche canadienne de premier plan en médecine régénérative dans le prochain budget

La plus grande organisation canadienne dédiée au diabète de type 1, auparavant FRDJ, presse le gouvernement fédéral de s'associer à elle pour établir un réseau national qui accélérerait les thérapies de guérison du DT1 et positionnerait le Canada comme plaque tournante mondiale pour les essais cliniques en thérapie cellulaire

OTTAWA, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le Canada risque de rater une occasion cruciale de mener la prochaine percée dans la recherche sur le diabète de type 1 si le gouvernement fédéral n'agit pas maintenant, prévient Percée DT1 Canada. Dans une proposition prébudgétaire officielle, Percée DT1 Canada presse le gouvernement fédéral d'investir 62 millions de dollars sur cinq ans dans le Réseau Percée DT1 pour le Canada (RPDC), un réseau national qui tirerait parti de l'expertise canadienne de premier plan en médecine régénérative pour accélérer les thérapies de guérison du diabète de type 1 (DT1) et attirer des essais cliniques internationaux au Canada.

Le Canada se trouve à un carrefour décisif. Alors que les thérapies cellulaires et géniques font leur entrée dans la pratique clinique réelle, des pays du monde entier organisent leurs essais, leur main-d'œuvre et leur commercialisation à l'échelle nationale. Le Canada ne dispose pas d'une approche pancanadienne comparable, ce qui lui fait perdre du terrain en matière d'essais, de talents et de valeur économique, malgré son expertise de renommée mondiale en diabétologie, en transplantation et en conduite d'essais.

Le Réseau Percée DT1 pour le Canada proposé est prêt à réunir chercheurs, cliniciens, hôpitaux, industrie et communauté du DT1 sous une stratégie nationale cohérente afin d'accélérer l'acheminement des thérapies les plus prometteuses vers les patients et de garantir que le Canada soit compétitif - et chef de file - sur l'une des frontières les plus importantes de la médecine.

Le DT1 est parmi les maladies les plus proches d'une percée curative en médecine régénérative, avec plusieurs thérapies cellulaires déjà en essais cliniques ou sur le point de l'être dans des sites canadiens. Une thérapie de guérison pour le DT1 aura des répercussions considérables sur la recherche en oncologie, en maladies rares et en réparation d'organes.

« Le Canada a découvert l'insuline. Un siècle plus tard, nous avons les chercheurs, les établissements et l'élan scientifique nécessaires pour mener le monde vers des thérapies de guérison du diabète de type 1. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un investissement fédéral et d'un leadership pour permettre d'accélérer les efforts à l'échelle nationale. Le Réseau Percée DT1 pour le Canada est la façon d'y parvenir. » -- Jessica Diniz, présidente et cheffe de la direction, Percée DT1 Canada.

L'investissement fédéral permettrait de débloquer un total de 100 millions de dollars, Percée DT1 Canada contribuant à hauteur de 25 millions de dollars, et l'industrie ainsi que les établissements de recherche apportant 13 millions de dollars supplémentaires -- ce qui représente au moins un dollar pour chaque dollar fédéral investi dans la recherche.

Au cours des cinq prochaines années, un investissement de 100 millions de dollars dans le RPDC devrait :

Générer environ 575 M$ de valeur économique

Créer plus de 120 emplois hautement qualifiés

Doubler le nombre d'essais sur le DT1 portant sur des thérapies de guérison

Accroître le soutien à la commercialisation des découvertes académiques

Accélérer ne serait-ce que de cinq ans l'avènement d'une thérapie de guérison du DT1 pourrait permettre d'éviter des milliards de dollars en dépenses de santé et d'ouvrir une voie de la découverte scientifique aux thérapies réelles pour les 300 000 Canadiens vivant avec le DT1. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire détruit les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. En l'absence de thérapie de guérison disponible, le DT1 exige une prise en charge quotidienne à vie et comporte de graves risques, notamment les maladies rénales, la cécité, les complications cardiovasculaires et la mort prématurée.

« La science n'est plus le principal obstacle -- c'est la coordination. Nous avons l'expertise et les patients prêts à participer à des essais de pointe, mais nous manquons d'infrastructure nationale pour avancer au rythme qu'exige ce moment. Le RPDC changerait cela en favorisant une recherche clinique plus rapide et mieux intégrée, et en garantissant aux Canadiens un accès plus rapide aux thérapies de guérison les plus prometteuses. » -- Dr David Thompson, professeur clinicien adjoint à l'Université de la Colombie-Britannique et directeur du Centre du diabète de l'Hôpital général de Vancouver

À propos de Percée DT1 Canada

Percée DT1 Canada est le plus important organisme de bienfaisance au pays à financer la recherche sur le diabète de type 1, investissant dans la science la plus prometteuse pour améliorer les vies et accélérer les thérapies de guérison. Par le financement de la recherche, la défense d'intérêts et des programmes communautaires, Percée DT1 Canada s'emploie à garantir que les personnes vivant avec le DT1 au Canada aient accès aux meilleures thérapies et aux meilleurs dispositifs disponibles -- et à un avenir où le DT1 ne limitera plus leur façon de vivre.

À propos du RPDC

La proposition du RPDC a été élaborée sur plusieurs mois dans le cadre de vastes consultations auprès de chercheurs, de cliniciens, de leaders de l'industrie, de décideurs politiques et de membres de la communauté du DT1.

SOURCE Percée DT1 Canada

Contacts pour les médias : Nalyn Tindall, Communications Coordinator, Santis Health, 587-322-8485, [email protected]