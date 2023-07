Une découverte qui ouvre la voie à la prévention et à de nouveaux traitements

TORONTO, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Une équipe de recherche canadienne a découvert que des années avant le développement de la maladie de Crohn, la combinaison de bactéries intestinales des personnes qui développent cette maladie est différente de celle des personnes qui restent en bonne santé. Cette percée ouvre la porte à de nouvelles façons de prévenir son apparition avant l'arrivée des symptômes, mais elle ouvre aussi la voie à de nouveaux traitements.

Le Dr Ken Croitoru de l'Hôpital Mount Sinaï à Toronto (qui fait partie de Sinai Health), architecte du projet GEM et chercheur principal, a déclaré : « Depuis 2008, le projet sur les facteurs génétiques, environnementaux et microbiens (GEM), un projet mondial et unique, suit 5000 parents en bonne santé de personnes atteintes de la maladie de Crohn dans le monde. »

Il poursuit : « Ces années d'efforts nous ont amenés à découvrir récemment qu'une combinaison particulière de bactéries intestinales est liée au développement futur de la maladie de Crohn. Nous commençons à entrevoir le modèle de bactéries qui peuvent déclencher la maladie de Crohn. Cela nous permet de faire un pas de plus vers la mise au point de meilleurs traitements pour les personnes atteintes de la maladie, ou même de la prévenir chez les personnes à risque. J'espère que d'ici cinq ans, les patients en bénéficieront, en particulier grâce à davantage de traitements fondés sur des données probantes et axés sur les bactéries intestinales ou la modification du régime alimentaire. »

Lori Radke, présidente et cheffe de la direction, Crohn et Colite Canada, a pour sa part déclarée : « En 2007, nous avons mis au défi nos partenaires de recherche de préparer une étude pour accélérer les progrès en vue de trouver un remède contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. C'est ainsi qu'est né le projet GEM. Nous sommes fiers de présenter des résultats révolutionnaires basés sur cette clairvoyance. »

Elle a ensuite déclaré : « Cette découverte est une source d'inspiration pour la communauté des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite. Cela nous donne l'espoir d'améliorations majeures dans les soins et la prévention de cette maladie qui dure toute la vie. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos donateurs qui nous soutiennent depuis 15 ans et envers notre principal partenaire financier The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust. »

Contexte du projet sur les facteurs génétiques, environnementaux et microbiens (GEM)

En 2007, Crohn et Colite Canada a lancé un défi à ses partenaires de recherche médicale en proposant une étude visant à accélérer la découverte d'un remède contre la maladie de Crohn et la colite. Les partenaires sont revenus avec une proposition pour le projet GEM.

En quelques chiffres

Lancement en 2008



Au fil des ans, suivi de 5000 parents sains au premier degré (enfants, frères et sœurs) de personnes vivant avec la maladie de Crohn





Évaluation de leur régime alimentaire, fonction immunitaire, barrière intestinale, génétique, environnement et de leurs bactéries intestinales au moment d'entamer le projet GEM





Vérification tous les 6 mois pour voir s'ils développent la maladie de Crohn



Plus de 100 ont développé la maladie de Crohn



107 sites internationaux de suivi des participants dans 7 pays -- Canada , États-Unis, Royaume-Uni, Israël, Australie, Nouvelle-Zélande, Suède

22 millions de dollars canadiens investis à ce jour



17 publications scientifiques depuis 2015

La maladie de Crohn

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin (MII). Maladies permanentes incurables, elles enflamment la muqueuse du tractus gastro-intestinal et entraînent des diarrhées graves, de la constipation, des saignements rectaux et du sang dans les selles, des douleurs et des crampes abdominales incessantes, de la fatigue -- et plus encore. Il n'existe aucun remède.

Ces maladies se déclarent généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte chez des personnes par ailleurs en bonne santé -- bien qu'un nombre croissant d'enfants reçoivent un diagnostic.

La maladie de Crohn peut frapper n'importe où de la bouche à l'anus, mais elle se situe généralement dans la partie inférieure de l'intestin grêle et/ou du côlon.

