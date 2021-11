Percé - Route 132, secteur du pic de l'Aurore - Les travaux de stabilisation de talus se terminent un an plus tôt que prévu

RIMOUSKI, QC, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, sont heureux d'annoncer que les travaux de stabilisation de talus par empierrement dans le secteur du pic de l'Aurore, à Percé, sont maintenant terminés, soit un an plus tôt que ce qui était prévu initialement.

Citations

« Travailler dans un secteur à forte valeur patrimoniale et touristique comme le pic de l'Aurore nous incite à redoubler d'efforts et de minutie. Je salue l'excellence de nos équipes, qui ont su poser le bon diagnostic, ce qui nous a permis de boucler le projet un an plus tôt que prévu. Les gens de Percé et leurs nombreux visiteurs peuvent désormais rouler en toute sécurité sur ce tronçon d'exception de la route 132. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La route 132 est un lien vital de la Gaspésie sur lequel reposent l'économie et le tourisme. Ce projet démontre clairement la volonté de votre gouvernement d'agir afin d'offrir un réseau routier qui contribuera à l'essor économique de la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Dans le secteur du pic de l'Aurore, la route a été construite à flanc de falaise et cette configuration particulière requiert qu'une section de courbe soit supportée par un mur de soutènement. À la suite d'un glissement de terrain survenu au printemps 2019, ce mur a dû être consolidé afin que sa pérennité soit assurée.

Entrepris en 2020, les travaux d'ancrage du mur dans la paroi rocheuse ont eu lieu, et la stabilisation par empierrement s'est poursuivie en 2021. Cette étape consistait à ériger un empierrement d'environ 60 mètres de hauteur, et ce, à partir du pied de la crevasse jusqu'en dessous du niveau de la route. Pour ce faire, le Ministère a utilisé une quantité importante de pierres de différents calibres extraites de trois carrières autour de Percé.

Il était prévu que les travaux d'enrochement reprennent au printemps 2022, ce qui aurait nécessité la mise en place d'une circulation en alternance pendant la prochaine saison estivale. Toutefois, grâce à une mobilisation tôt en saison et aux efforts déployés par l'entrepreneur, en collaboration avec le Ministère, la cadence a su être suffisamment élevée pour que cette portion des travaux soit terminée dès la première année.

Ainsi, le Ministère sera en mesure de réaliser l'aménagement paysager au printemps 2022 plutôt qu'au printemps 2023. Pendant ces travaux de courte durée, les entraves seront limitées et la circulation sera maintenue dans les deux directions.

La réalisation complète des travaux représente un investissement de 8,5 M$.

Liens connexes

Consultez la page Web du projet de stabilisation d'un mur de soutènement, sur la route 132 à Percé.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Geneviève Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 643-7295; Pour Information : Relations avec les médias, Direction générale des communications. Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724