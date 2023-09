PeproMene Bio, Inc. a annoncé la fin de la première cohorte traitée et l'ouverture de la deuxième cohorte traitée dans le cadre de la phase 1 de son essai clinique PMB-CT01 (cellules CAR T ciblant BAFF-R) sur le lymphome non hodgkinien à cellules B (B-LNH)

IRVINE, Californie, 11 septembre 2023 /CNW/ - PeproMene Bio, Inc., une entreprise de biotechnologie d'essais en phase clinique qui met au point de nouvelles thérapies pour traiter les cancers et les troubles du système immunitaire, a annoncé aujourd'hui la fin de la première cohorte traitée dans le cadre de la phase 1 de son essai clinique PMB-CT01 (cellules CAR T ciblant BAFF-R) sur le lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire (r/r B-LNH). Aucune toxicité limitant la dose (TLD) n'a été observée, et l'étude a été autorisée à aller de l'avant avec la prochaine cohorte.

L'essai PMB-102 a eu lieu à City of Hope, l'une des plus grandes organisations de recherche et de traitement du cancer aux États-Unis. PeproMene a obtenu de City of Hope, qui a mis au point le traitement, une licence de propriété intellectuelle liée au PMB-CT01.

Dans la première cohorte, l'administration de 50x106 PMB-CT01 a été extrêmement bien tolérée. Parmi les trois patients traités, les trois n'ont eu qu'un syndrome de libération de cytokine (SLC) de grade 1 et deux ont eu un syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices (ICANS) de grade 1 avec rétablissement complet. Le taux de réponse global est de 100 % (deux réponses complètes et une réponse partielle) un mois après le traitement. Deux patients atteints d'un lymphome à cellule du manteau avaient progressé après le traitement conventionnel à base de cellules CAR T anti-CD19 avant l'inscription à l'essai PMB-CT01.

« Nous sommes agréablement surpris et ravis de voir une toxicité aussi minime associée à un taux de réponse aussi élevé chez des patients lourdement prétraités qui ont reçu, sans succès, 3 à 10 lignes de traitement précédentes, y compris le traitement à base de cellules CAR T anti-CD19 approuvé par la FDA », a déclaré Elizabeth Budde, M.D., Ph.D., chercheuse principale de cet essai à centre unique sur l'escalade de la dose (NCT05370430) et professeure agrégée, Division of Lymphoma, Department of Hematology & Hematopoietic Cell Transplantation, City of Hope.

« Malgré l'efficacité élevée initiale de la thérapie à base de cellules CAR T anti-CD19 pour le traitement du lymphome à cellules B et de la leucémie, un nombre important de patients rechutent encore après un traitement par cellules CAR T anti-CD19, ce qui met en évidence les besoins médicaux urgents non satisfaits », a déclaré Larry W. Kwak, M.D., Ph. D., vice-président et directeur adjoint du Comprehensive Cancer Center de City of Hope et fondateur scientifique de PeproMene et président rémunéré de son conseil consultatif scientifique. Larry W. Kwak détient des actions de PeproMene. « Contrairement au CD19, la signalisation BAFF-R est nécessaire pour la croissance et la survie des cellules B, de sorte à pouvoir limiter la capacité des tumeurs à cellules B à échapper au traitement par la perte de l'expression BAFF-R. J'espère que la thérapie CAR T ciblant BAFF-R offrira une nouvelle option cliniquement significative aux patients. »

« Même si nous en sommes encore aux premiers stades, nous sommes encouragés par l'observation initiale de l'innocuité et de l'efficacité préliminaire acceptables dans la première cohorte traitée de patients atteints d'un B-LNH dans le cadre de l'essai PMB-CT01. Les trois patients traités (deux ont progressé après un traitement CAR T anti-CD19 et un avec lymphome CD19/CD20 négatif) ont répondu au traitement PMB-CT01 », a déclaré Hazel Cheng, Ph.D., cheffe de l'exploitation de PeproMene. « Ces résultats cliniques sont cohérents avec les données de recherche préclinique de City of Hope publiées dans Science Translational Medicine en 2019, qui ont montré que le PMB-CT01 (cellules CART T ciblant BAFF-R) permet de surmonter la perte d'antigènes CD19 des cellules B qui forment des tumeurs malignes ».

À propos de PMB-CT01

Le PMB-CT01 consiste en une thérapie cellulaire autologue CAR T de première classe ciblant BAFF-R. BAFF-R (B Cell Activating Factor Receptor), un récepteur de la superfamille des facteurs de nécrose tumorale (TNF), est le principal récepteur des BAFF s'exprimant exclusivement sur les cellules B. Étant donné que les signaux des BAFF-R favorisent la prolifération normale des cellules B et semblent nécessaires à la survie de ces dernières, il est peu probable que les cellules tumorales puissent échapper aux réactions immunitaires dues à la perte de l'antigène BAFF-R. Cette caractéristique unique fait de la thérapie CART T ciblant BAFF-R un excellent traitement potentiel dans le cas de cellules B formant des tumeurs malignes. La thérapie CART T ciblant BAFF-R a été mise au point à l'aide des anticorps anti-BAFF-R scFv (fragment variable à chaîne unique) et des domaines de signalisation de deuxième génération contenant CD3ζ et 4-1BB. Nos recherches ont révélé que les cellules CAR T ciblant BAFF-R tuent les lymphomes humains et les leucémies, in vitro aussi bien que dans des modèles animaux. PeproMene a obtenu de City of Hope une licence de propriété intellectuelle liée au PMB-CT01.

À propos de PeproMene

PeproMene est une entreprise de biotechnologie d'essais en phase clinique située à Irvine, en Californie, qui développe de nouvelles thérapies pour traiter les cancers et les troubles du système immunitaire. Le candidat principal au PMB-CT01 (cellules CAR T ciblant BAFF-R) de PeproMene, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 1 visant à traiter la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B récidivante ou réfractaire (B-ALL; NCT04690595) et le lymphome non hodgkinien à cellules B (B-NHL; NCT05370430) récidivant ou réfractaire. PeproMene développe également des cellules bispécifiques BAFF-R (Bispecific T Cell Engager) et des cellules NK CAR T ciblant BAFF-R.

