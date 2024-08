La polyfonctionnalité est en corrélation avec la rémission d'un patient qui dure depuis plus de 18 mois avec le traitement cellulaire CAR T

IRVINE, Californie, 8 août 2024 /CNW/ - PeproMene Bio, Inc., une entreprise de biotechnologie au stade clinique qui met au point de nouvelles thérapies pour les cancers et les troubles immunitaires, a annoncé aujourd'hui que la thérapie CAR T ciblant BAFF-R, développée par City of Hope et connue sous le nom de PMB-CT01, a démontré une meilleure polyfonctionnalité que les cellules CAR T anti-CD19, qui sont utilisées dans les thérapies cellulaires CAR T actuellement approuvées par la FDA, selon une étude corrélative publiée dans Blood Advances.

Les chercheurs ont utilisé une plateforme à cellule unique, qui a révélé que les cellules CAR T du PMB-CT01 présentaient plus de polyfonctionnalité, soit la capacité des lymphocytes T à exécuter plusieurs fonctions en même temps, en comparaison avec les cellules CAR T anti CD-19. Les cellules du PMB-CT01 produisent également plus de cytokines stimulantes qui peuvent stimuler le système immunitaire, ainsi que des cytokines effectrices qui peuvent tuer directement les cellules cancéreuses.

À l'aide du test mis au point par City of Hope, les chercheurs ont testé un produit cellulaire CAR T ciblant BAFF-R d'un homme de 57 ans atteint d'un lymphome à cellule du manteau récurrent. Le patient n'avait pas obtenu de rémission avec les précédentes thérapies cellulaires CAR T anti-CD19. Après avoir reçu une perfusion dans le cadre de l'essai de phase 1 sur le PMB-CT01 de City of Hope et après avoir subi des effets secondaires minimes, l'homme est en rémission complète depuis 18 mois et continue de présenter un cancer indétectable par les tests moléculaires sensibles pour une maladie résiduelle minimale.

L'étude a fait état d'indicateurs robustes de polyfonctionnalité, en corrélation avec l'expansion réussie des cellules CAR T après perfusion et la rémission en cours du patient. Les chercheurs prévoient utiliser le test pour tester les produits cellulaires CAR T de cinq autres patients de l'essai, qui ont tous connu des rémissions semblables à celles du PMB-CT01.

« Nous avons mis au point la thérapie CAR T ciblant BAFF-R comme une autre option de traitement pour un nombre important de patients atteints de lymphomes et de leucémies qui rechutent après avoir reçu le traitement cellulaire CAR T anti-CD19 disponible sur le marché. Jusqu'à présent, nos résultats démontrent une efficacité maximale idéale avec une toxicité minimale », a déclaré Larry W. Kwak, M.D., Ph. D., vice-président et directeur adjoint du City of Hope Comprehensive Cancer Center, fondateur scientifique de PeproMene et président de son conseil consultatif scientifique. Larry W. Kwak détient des actions de PeproMene. « Nous avons mis au point un test polyfonctionnel robuste et fiable pour les produits cellulaires CAR T, avec le potentiel de prédire les résultats pour les patients et d'accélérer le développement de thérapies cellulaires CAR T efficaces. »

Elizabeth Budde, M.D., Ph. D., chercheuse principale de l'essai, professeure agrégée en hématologie et en transplantation de cellules hématopoïétiques et directrice médicale exécutive du programme de thérapie cellulaire par les agents immunitaires à City of Hope, a présenté les résultats des essais initiaux à la conférence de l'American Society of Hematology en décembre 2023.

« Je suis ravie d'annoncer que cinq patients atteints d'un lymphome non hodgkinien et un autre patient atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë à lymphocytes B ont été traités avec le PMB-CT01 et que 100 % d'entre eux ont démontré des réponses durables », a déclaré la Dre Budde. « Bon nombre des patients de l'essai avaient rechuté après le traitement CAR T anti-CD19 et/ou étaient négatifs au CD19. Le PMB-CT01 pourrait représenter une option viable pour d'autres patients qui font également face à ce dilemme ».

« Ce test peut être appliqué aux essais cliniques actuels et futurs pour guider le développement du PMB-CT01. PeproMene demeure déterminée à poursuivre le développement scientifique et clinique de cette nouvelle thérapie cellulaire potentiellement prometteuse », a déclaré Hazel Cheng Ph. D., cheffe d'exploitation de PeproMene Bio.

À propos de PMB-CT01

Le PMB-CT01 consiste en une thérapie cellulaire autologue CAR T de première classe ciblant BAFF-R. BAFF-R (B Cell Activating Factor Receptor), qui fait partie des récepteurs de la superfamille des facteurs de nécrose tumorale (TNF), est le principal récepteur des BAFF et s'exprime exclusivement sur les cellules B. Étant donné que les signaux des BAFF-R favorisent la prolifération normale des cellules B et semblent nécessaires à la survie de ces dernières, il est peu probable que les cellules tumorales échappent au traitement en raison de la perte de l'antigène BAFF-R. Cette caractéristique unique fait de la thérapie CART T ciblant BAFFR-R une option très prometteuse pour le traitement des cellules B formant des tumeurs malignes. La thérapie CAR ciblant BAFF-R a été mise au point à l'aide des anticorps anti-BAFF-R à fragment variable à chaîne unique (scFv) et des domaines de signalisation de deuxième génération contenant CD3ζ et 4-1BB. Nos recherches ont démontré que les cellules CAR T ciblant BAFF-R tuent efficacement les lymphomes humains et les leucémies, aussi bien in vitro que dans des modèles animaux. PeproMene Bio a obtenu de City of Hope une licence de propriété intellectuelle liée au PMB-CT01.

À propos de PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. est une entreprise de biotechnologie d'essais en phase clinique située à Irvine, en Californie, qui développe de nouvelles thérapies pour traiter les cancers et les troubles du système immunitaire. Le candidat principal au PMB-CT01 (cellules CAR T ciblant BAFF-R) de PeproMene fait actuellement l'objet d'études visant à traiter la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B récidivante ou réfractaire (B-LNH; NCT04690595) et le lymphome non hodgkinien à cellules B (B-LNH; NCT05370430) récidivant ou réfractaire dans le cadre de la phase 1 de l'essai clinique. PeproMene Bio développe également des cellules bispécifiques BAFF-R (Bispecific T Cell Engager) et des cellules NK CAR T ciblant BAFF-R.

