DOCKLANDS, Australie, 12 janvier 2022 /CNW/ - Tous les yeux sont tournés vers le climat du courtage potentiel pour 2022. Les marchés doivent composer avec les effets continus de la Covid-19 et les banques centrales sont en train de concevoir leur réponse face à la montée en flèche de l'inflation. Vous voulez savoir ce que les experts mondiaux prédisent? Pepperstone invite les courtiers à l'entendre d'abord.

Pepperstone est fier de présenter une toute nouvelle série en ligne, Pepperstone Talks. Le premier événement de la série, How to Trade 2022, aura lieu le mercredi 26 janvier, de 18 h à 22 h TUC, où douze experts du marché présenteront leurs prévisions en matière de courtage pour 2022.

Participez à dix séances en ligne exclusives d'idées sur les échanges, d'analyse technique, de thèmes macroéconomiques et de conseils sur la façon d'améliorer votre discipline en matière de courtage. Chaque conférence sera interactive et les participants seront invités à poser leurs questions aux experts et à participer au concours de prévision du GBP et du USD.

Cet événement offrira des perspectives réelles et réalisables aux courtiers ayant différents niveaux d'expérience et de styles.

https://register.gotowebinar.com/register/323445954296378891

Conférenciers confirmés* :

Alpesh Patel OBE - Praefinium- Market trends for 2022 and trades ideas for the year ahead.

Mark Randall et Steve Goldstein - AlphaMind- Weaponising the Mind for more effective FX Trading

James Maddison - TradingView- TradingView 2022 : What's next

Corellian Trading Academy- H1 and the possibilities therein

Mark Holstead - Traders Mastermind - Becoming the trader you want to be in 2022

Garth MacKenzie - Traders Corner - Playing by the book - Technical trading setups to look for and how to trade them

Stuart Fieldhouse - The Armchair Trader

Ryan Littlestone - Forex Analytix- How will FX markets react to inflation changes?

Miad Kasravi- ZFX Trading- Inevitable market drivers in 2022 - Using the trading cycle to your advantage.

*Les conférenciers ne sont pas appuyés par Pepperstone et tous les points de vue qu'ils expriment leur appartiennent.

À propos de Pepperstone https://pepperstone.com/

Pepperstone est aujourd'hui une société de courtage en ligne mondiale et primée, spécialisée dans le marché des changes et des contrats sur différence. Elle est reconnue pour offrir un service à la clientèle exceptionnel ainsi qu'un financement et des retraits récompensés à des dizaines de milliers de clients partout dans le monde. Pepperstone a des filiales dans le monde entier et est réglementée par (ASIC), (FCA), (CySec), (SCB), (DFSA), (BaFin) et (CMA).

