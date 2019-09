PeopleScout présente la technologie de gestion des talents primée Affinix(MC) dans le cadre de son offre de solutions en Europe afin d'entrer en contact plus rapidement avec les personnes de talent

L'approche avancée sur le plan technologique mais, au demeurant, humaine permet aux clients de la société de garder une longueur d'avance sur la concurrence et d'améliorer le rendement de leur programme d'externalisation du processus de recrutement

LONDON, 26 septembre 2019 /CNW/ - PeopleScout a annoncé le lancement de sa technologie primée AffinixMC en Europe pour aider les employeurs à accélérer et à simplifier le processus d'embauche de personnes de talent. Affinix et son grand potentiel seront présentés en exclusivité lors de l'événement Resourcing 2025 de PeopleScout le soir du 26 septembre au Science Museum de Londres, un établissement de renommée mondiale.

Affinix propose aux organisations européennes une technologie de pointe pour l'embauche de personnes de talent dans le cadre de la promesse de PeopleScout de mettre sur pied une solution de prochaine génération pour l'externalisation du processus de recrutement (RPO). Conçu pour répondre à l'évolution des préférences des candidats, aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée et aux perturbations numériques, Affinix permet d'accéder aux outils les plus récents sur une plateforme unique pour le recrutement de personnes de talent. L'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et d'autres technologies émergentes s'étendent à l'ensemble d'Affinix, simplifiant ainsi le processus d'approvisionnement, de sélection et de mobilisation des candidats pour identifier plus efficacement les personnes les plus compétentes.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de permettre aux organisations européennes d'améliorer leur technologie existante de recrutement de personnes de talent et de propulser leurs capacités en matière de recrutement de personnes compétentes dans le futur avec Affinix », a déclaré Taryn Owen, présidente de PeopleScout. « Affinix propose une meilleure expérience aux candidats puisque celle-ci s'inspire de la simplicité et de la facilité d'utilisation des meilleurs sites Web grand public et permet à nos clients d'entrer en contact plus rapidement avec les personnes les plus talentueuses. »

Intégrée aux solutions de PeopleScout pour le recrutement de personnes de talent, la plateforme Affinix offre vitesse et évolutivité tout en tirant parti de l'intelligence artificielle, du marketing de recrutement, d'un processus de candidature sur téléphone mobile, de l'évaluation et de la planification virtuelles, de l'apprentissage machine, des analyses prédictives et d'autres technologies émergentes grâce à l'intégration simple du système de suivi des candidatures centralisé (ATS) et du système de gestion des fournisseurs (VMS). L'équipe responsable d'Affinix chez PeopleScout évalue constamment le domaine concurrentiel des technologies de recrutement et fait évoluer la feuille de route des produits de la société pour s'assurer que des outils à la fine pointe sont offerts aux clients par l'intermédiaire de la plateforme Affinix.

Lancée en 2017, la plateforme Affinix a permis d'améliorer considérablement le rendement des clients de PeopleScout en Amérique et dans la région de l'Asie-Pacifique.

L'intelligence artificielle identifie en moyenne 43 candidats de plus par requête.

Le pourcentage de candidats présentant leur candidature sur téléphone mobile est presque multiplié par trois.

Le taux de conversion des candidats est passé d'une moyenne de 30 % à 80 % grâce à des fonctions permettant de proposer sa candidature plus facilement.

L'évaluation et la planification virtuelles réduisent les délais jusqu'à 35 %.

En 2018, Affinix a remporté le premier prix dans la catégorie « plus grande percée en matière de technologie RPO » dans le cadre des prix d'excellence en matière de gestion du capital humain du Brandon Hall Group et le prix TekTonic de HRO Today dans la catégorie « expérience des candidats ».

« Chez PeopleScout, nous sommes fiers de nous distinguer dans la façon dont nous fournissons nos solutions et pensons la prochaine génération de RPO », a déclaré Andrew Wilkinson, directeur exécutif de PeopleScout et directeur général du groupe pour l'Europe et l'Asie-Pacifique. « L'introduction d'Affinix en Europe est une étape importante dans notre engagement à changer les règles de la RPO afin de fournir des solutions techniques sur mesure requises dans l'environnement actuel en constante évolution du recrutement de personnes de talent ».

Les principes de l'approche RPO de prochaine génération de PeopleScout sont les suivants :

Déterminée à dénicher les personnes les plus talentueuses. La société PeopleScout est déterminée à dénicher, à mobiliser et à proposer les candidats les plus talentueux et à s'assurer que les histoires portant sur l'image de marque employeur de ses clients prennent vie à chaque étape du processus d'embauche des candidats.

Le client d'abord, et non le processus. PeopleScout se met dans la peau de ses clients pour connaître leurs besoins et concevoir des solutions qui se fondent sur leurs objectifs, plutôt que sur un processus générique, et qui tiennent compte des besoins individuels du client, de sa culture et de son image de marque employeur.

Agile, rigoureux et dynamique. PeopleScout propose un point de vue créatif et une pensée audacieuse de prochaine génération pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de recrutement de personnes de talent, et ce, tout en travaillant dans un cadre qui fournit des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'atténuer au maximum les risques.

Approche avancée sur le plan technologique, mais, au demeurant, humaine. PeopleScout offre à ses clients l'accès à une technologie de pointe qui leur permet de garder une longueur d'avance sur la concurrence sans pour autant gêner les passionnés qui donnent vie aux solutions de PeopleScout.

Expertise locale et capacité mondiale. PeopleScout conjugue une expertise locale pointue à une échelle mondiale et des ressources très diversifiées couvrant plus de 70 pays.

Aller de l'avant, ensemble. PeopleScout s'efforce sans relâche de tenir ses promesses tout en collaborant avec ses clients pour permettre à leurs entreprises d'aller de l'avant et d'anticiper l'avenir.

PeopleScout demeure le chef de file de l'industrie dans les domaines de la RPO, des fournisseurs de services gérés et des solutions globales de gestion de la main-d'œuvre. En 2019, la société PeopleScout a été nommée fournisseur de services gérés numéro un pour la troisième année d'affilée et chef de file en matière de RPO en entreprise et dans le domaine des soins de santé selon les cotes de satisfaction de la clientèle Baker's Dozen de HRO Today. Toujours en 2019, PeopleScout a été nommée chef de file et organisme vedette dans le cadre de l'évaluation RPO Services PEAK MatrixMC de l'Everest Group ainsi que chef de file dans toutes les catégories de l'évaluation NEAT réalisée par NelsonHall portant sur les fournisseurs de services de RPO. En 2018, la société PeopleScout a été reconnue comme le deuxième fournisseur en importance de solutions globales de gestion de la main-d'œuvre selon les cotes de satisfaction de la clientèle Baker's Dozen de HRO Today.

Pour en savoir plus sur Affinix et sur la façon dont PeopleScout offre des services de RPO de prochaine génération, visitez www.peoplescout.co.uk/technology/.

À propos de PeopleScout

PeopleScout, société du groupe TrueBlue, est le plus grand fournisseur de services de RPO au monde et propose des solutions de gestion des personnes de talent qui couvrent l'ensemble de l'économie mondiale, en plus d'offrir des services gérés de bout en bout à l'appui des besoins en matière de solutions globales de gestion de la main-d'œuvre. PeopleScout affiche un taux de rétention des clients de 98 %, et ce, tout en administrant des programmes qui comptent parmi les plus complexes de l'industrie. Les milliers de professionnels avant-gardistes de la gestion des talents de la société offrent aux clients de cette dernière un avantage concurrentiel dans le domaine des ressources humaines en s'employant, de manière continue, à répondre aux besoins du moment tout en anticipant ceux à venir. AffinixMC, la plateforme de recherche de talents exclusive de PeopleScout, permet d'établir très rapidement un contact avec les personnes les plus talentueuses dans le cadre d'une expérience de candidature axée sur l'intelligence artificielle et la convivialité pour le consommateur, notamment grâce à l'intégration d'outils de suivi des candidatures et de systèmes de gestion des fournisseurs en un seul point, ainsi qu'à une fonction d'ouverture de session unique. Tirant parti de tout ce que peuvent offrir les données recueillies en entrant en contact, chaque année, avec des millions de candidats et d'associés potentiels, PeopleScout améliore la recherche de talents pour ses clients dans plus de 70 pays, et ce, par l'intermédiaire de ses sièges sociaux à Chicago, à Sydney et à Londres, de même que de ses centres de prestation de services de portée mondiale établis à Charlotte, à Toronto, à Montréal, à Bristol, à Cracovie, à Gurgaon et à Bangalore. Pour plus de renseignements sur PeopleScout et la promesse de marque « Now to Next », veuillez visiter www.peoplescout.co.uk.

Personne-ressource pour les médias

Rachel Harris

PeopleScout, directrice du marketing, EMOA et Asie-Pacifique

020 7268 9220

Rachel.Harris@peoplescout.co.uk

