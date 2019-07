PeopleScout désignée comme chef de file dans toutes les catégories lors de l'édition 2019 de l'évaluation annuelle NEAT de NelsonHall en ce qui concerne l'externalisation du processus de recrutement

CHICAGO, 10 juillet 2019 /CNW/ - PeopleScout, une société du groupe TrueBlue (NYSE : TBI) et le plus important fournisseur de services d'externalisation du processus de recrutement au monde, a été désignée par NelsonHall comme chef de file dans toutes les catégories lors de l'édition 2019 de son évaluation annuelle NEAT concernant les services de ce type : expérience du candidat, empreinte géographique et adaptabilité, innovation dans les services, recherche de candidats et innovation dans la technologie.

Nikki Edwards, analyste principale de la recherche en ressources humaines chez NelsonHall, a déclaré ce qui suit : « L'approche proactive de PeopleScout visant à mettre au premier plan les pratiques exemplaires en matière de services et de technologie d'acquisition de talents, tout en s'assurant que le candidat est au centre de chaque initiative menée, est reconnue non seulement par ses clients, mais aussi par NelsonHall. »

NEAT est l'outil d'évaluation des fournisseurs de NelsonHall; il s'agit d'une méthode permettant aux acheteurs d'évaluer les fournisseurs de façon stratégique, en fonction de divers critères et de différentes situations d'affaires, et de désigner les fournisseurs offrant le meilleur rendement dans l'ensemble. L'évaluation NEAT concernant l'externalisation du processus de recrutement porte tout particulièrement sur l'expérience du candidat, l'innovation et la prestation de services à l'échelle internationale.

« Nous sommes honorés que la société ait été reconnue par NelsonHall en tant que chef de file dans toutes les catégories lors de l'édition 2019 de l'évaluation NEAT concernant l'externalisation du processus de recrutement », a déclaré la présidente de PeopleScout, Taryn Owen. « Nous sommes particulièrement fiers que la société ait été reconnue ainsi dans les catégories de l'expérience du candidat et de l'innovation dans la technologie, puisqu'à PeopleScout, nous nous efforçons d'utiliser la technologie d'une manière qui permet de créer une expérience plus humaine pour les candidats, en nous assurant de mettre en valeur l'image de marque des employeurs clients lors de toutes les interactions et, ainsi, d'inciter les candidats à se joindre à ces organisations. »

Au moment d'attribuer la désignation de « chef de file » dans le cadre de l'évaluation NEAT, on s'appuie sur une combinaison d'évaluations réalisées par divers analystes et sur les commentaires des clients fournisseurs de services d'externalisation du processus de recrutement. Lors des entrevues avec des fournisseurs clients de tels services, on s'emploie surtout à évaluer la capacité des fournisseurs d'offrir des avantages immédiats ainsi que de répondre aux exigences futures.

Voici ce qui ressort avant tout de l'évaluation de PeopleScout réalisée lors de l'édition 2019 de l'évaluation NEAT de NelsonHall :

« Expertise en hébergement et en transport et voyage, en services bancaires et financiers, en commerce de détail, en produits pharmaceutiques et soins de santé, ainsi qu'en services professionnels »

Empreinte mondiale en pleine croissance grâce à l'acquisition, en 2018, de TMP Holdings LTD, ainsi qu'à des acquisitions précédentes en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique

« Capacité d'offrir un haut volume de recrutement »

Force dans les services-conseils en matière de talents, notamment en ce qui concerne l'image de marque de l'employeur, l'évaluation et le marketing en vue du recrutement

Présence de plates-formes de technologie exclusives et innovation en technologie. NelsonHall a affirmé que « [PeopleScout] s'emploie continuellement à perfectionner sa technologie brevetée (nouvelles technologies ou améliorations apportées à des technologies de plus longue date), notamment Affinix™, et à mettre en place de nouvelles technologies et de nouveaux outils tiers pour améliorer les programmes des clients (utilisation de l'automatisation des processus robotisés, de l'intelligence artificielle, du traitement automatique du langage naturel, etc.) »

« Capacité de mettre à profit les autres marques et l'expertise de TrueBlue pour offrir une vaste gamme de services à ses clients des services d'externalisation du processus de recrutement (nombre total de clients des services en lien avec les talents) »

Dans l'évaluation, on fait également mention de la force de PeopleScout et de TrueBlue, en indiquant qu'elles se sont « réorientées en tant qu'organisations offrant des solutions de gestion des effectifs complètes, établissant ainsi une approche unifiée en matière d'exécution des opérations et de plates-formes de technologie ».

PeopleScout demeure un chef de file dans les services d'externalisation du processus de recrutement, les services gérés et les solutions de gestion des effectifs complètes. Plus tôt en 2019, PeopleScout a été nommée chef de file et organisme vedette dans le cadre de l'évaluation RPO Services PEAK Matrix™ de l'Everest Group. Toujours en 2019, PeopleScout a été désignée fournisseur de services gérés numéro un pour la troisième année consécutive dans le classement des services gérés Baker's Dozen de HRO Today. En 2018, PeopleScout a été reconnue comme chef de file en matière de services d'externalisation du processus de recrutement dans ce même classement, ainsi qu'en tant que deuxième fournisseur en importance dans le classement des services gérés Baker's Dozen de HRO Today en ce qui a trait aux solutions de gestion des effectifs complètes. La plate-forme technologique de recherche de talents de PeopleScout, Affinix, a pour sa part permis à la société de remporter le prix TekTonic 2018 de HRO Today dans la catégorie de l'expérience des candidats, de même que le prix or au programme 2018 de prix d'excellence en gestion du capital humain du Brandon Hall Group.

Pour en savoir plus au sujet de l'édition 2019 de l'évaluation des fournisseurs NEAT de NelsonHall, consultez l'adresse www.peoplescout.com/neat-2019.

À propos de PeopleScout

PeopleScout, société du groupe TrueBlue, est le plus grand fournisseur de services d'externalisation du processus de recrutement au monde et gère des solutions de gestion des talents qui s'appliquent à l'ensemble de l'économie mondiale, en plus d'offrir des services gérés de bout en bout et des capacités de formulation de conseils en gestion des talents pouvant répondre à tous les besoins en matière d'effectifs. PeopleScout affiche un taux de rétention des clients de 98 %, gérant les programmes les plus complexes du secteur. Les milliers de professionnels de la gestion des talents de la société, tournés vers l'avenir, offrent aux clients un avantage concurrentiel dans le domaine des ressources humaines en s'employant, de manière continue, à répondre aux besoins du moment tout en anticipant ceux à venir. Affinix, la plate-forme de recherche de talents exclusive de PeopleScout, permet d'établir très rapidement un contact avec les meilleurs talents dans le cadre d'une expérience de candidature axée sur l'intelligence artificielle et le consommateur, notamment grâce à l'intégration d'outils de suivi des candidatures et de systèmes de gestion des fournisseurs en un seul point, ainsi qu'à une fonction d'ouverture unique. Tirant parti de tout ce que peuvent offrir les données recueillies en établissant, chaque année, un contact avec des millions de candidats et d'associés potentiels, PeopleScout améliore la recherche de talents pour ses clients dans plus de 70 pays, et ce, par l'intermédiaire de ses sièges sociaux à Chicago, à Sydney et à Londres, de même que de ses centres de prestation de services de portée mondiale établis à Toronto, à Montréal, à Charlotte, à Bristol, à Cracovie, à Gurgaon et à Bangalore. Pour plus de renseignements, visitez le site www.peoplescout.com.

À propos de NelsonHall et de l'évaluation des fournisseurs NEAT

NelsonHall est la première firme d'analystes en importance au monde qui s'emploie à aider les organisations à comprendre « l'art du possible » en technologie de l'information et en services opérationnels. Comptant des analystes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, NelsonHall offre aux organisations acheteuses des renseignements essentiels et détaillés au sujet des marchés et des fournisseurs (notamment au moyen des évaluations NEAT) qui les aident à prendre rapidement des décisions très éclairées pour ce qui est d'établir un bassin de main-d'œuvre. En ce qui concerne les fournisseurs, NelsonHall leur offre une connaissance approfondie de la dynamique du marché et des exigences des utilisateurs pour les aider à peaufiner leurs stratégies de marketing. La recherche de NelsonHall est rigoureuse et entièrement originale, et elle est largement respectée pour la qualité, la portée et la profondeur des analyses qui s'en dégagent.

NEAT est l'outil d'évaluation des fournisseurs de NelsonHall; il s'agit d'une méthode grâce à laquelle les gestionnaires chargés de la recherche de candidats peuvent évaluer stratégiquement les fournisseurs dès le début du processus de présélection. Au moment d'attribuer la désignation de « chef de file », on s'appuie sur une combinaison d'évaluations réalisées par divers analystes et sur les commentaires des clients fournisseurs ayant participé à des entrevues, dans le cadre desquelles on s'emploie surtout à évaluer la capacité des fournisseurs d'offrir des avantages immédiats ainsi que de répondre aux exigences futures des clients.

