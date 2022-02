Pénurie de main-d'œuvre, virage vert et centre-ville : la Chambre présente ses recommandations pour le budget 2022-2023 du Québec

MONTRÉAL, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui ses recommandations au ministre des Finances, Eric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires. Tout en reconnaissant la bonne santé économique du Québec, la Chambre souligne la nécessité de prévoir des budgets additionnels pour soutenir la relance du centre-ville de Montréal, et rappelle l'importance de poser des gestes additionnels pour apaiser la pression sur le marché du travail et amorcer un vaste chantier autour du déploiement de mesures d'écofiscalité.

« Le centre-ville de Montréal continue de souffrir des conséquences de la crise. Nous craignons toujours une déstructuration de sa trame commerciale. Nous avons insisté sur l'importance de prévoir dans le prochain budget des sommes additionnelles qui pourront soutenir un éventuel programme de subvention dédié au démarrage de nouveaux projets d'entreprises au centre-ville. Nous avons besoin d'un plan Marshall pour le centre-ville de Montréal », a plaidé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La relance du centre-ville exige un autre geste tout aussi névralgique : il faut absolument accorder une enveloppe budgétaire exceptionnelle additionnelle aux sociétés de transport collectif afin qu'elles puissent maintenir la fréquence du service. Il faut l'annoncer dans le prochain budget et s'assurer d'un décaissement très rapide », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous avons également réitéré l'urgence croissante de soutenir la réalisation de deux grands projets structurants de notre métropole. Il faut sans attendre donner le feu vert au projet de revitalisation de l'ancien hôpital Royal Victoria, dans la foulée des recommandations de l'OCPM. Il s'agit d'un projet très structurant pour l'économie du savoir de la métropole et il y a un risque de détérioration accélérée du site. Enfin, le gouvernement doit avaliser le projet d'agrandissement du Palais des congrès afin qu'on puisse compléter la mise à jour des estimations de coûts du projet et procéder aux prochaines étapes. Le Palais actuel n'offre plus depuis plusieurs années une surface d'accueil suffisante pour attirer ici les grandes foires commerciales dans nos secteurs économiques de pointe », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous avons également soulevé les deux défis majeurs susceptibles de ralentir la dynamique de notre relance économique. La pénurie de main-d'œuvre exerce une pression intenable sur nos entreprises. Le gouvernement doit octroyer des budgets suffisants pour réussir l'intégration d'un minimum de 60 000 nouveaux immigrants par année à partir de 2023. Il faut aussi réussir l'intégration linguistique des nouveaux arrivants. Cela passe notamment par la réactivation de programmes de francisation, comme « J'apprends le français », qui était mentionné dans la mise à jour budgétaire », a expliqué Michel Leblanc.

« Par ailleurs, la lutte aux changements climatiques exige des gestes fiscaux additionnels. Le prochain budget devrait annoncer les premiers jalons d'une stratégie nationale d'écofiscalité. Des mesures comme la contribution kilométrique ou la taxation de l'eau doivent être envisagées si on souhaite atteindre les objectifs ambitieux et nécessaires de réduction des GES que nous nous sommes fixés », a conclu Michel Leblanc.

Pour prendre connaissance des recommandations de la Chambre pour le budget 2022-2023 du Québec, veuillez consulter le mémoire sur le site Web de la Chambre.

