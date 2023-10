Pénurie de main-d'œuvre : l'APCHQ salue l'Offensive formation en construction

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) se réjouit du lancement de l'Offensive formation en construction annoncée par le gouvernement du Québec. Dans le contexte actuel où l'industrie fait face à une pénurie de main-d'œuvre historique, avec plus de 13 000 postes à pourvoir, couplée à une baisse importante des mises en chantier cumulatives de 37 % en 2023, alors qu'il faut construire 1,2 million de logements d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité1, il est impératif de faciliter et d'accélérer l'accès à l'industrie notamment pour les femmes, les immigrants et les personnes issues des communautés autochtones.

« L'Offensive formation en construction nous apparaît comme une mesure qui permettra un meilleur accès à l'industrie pour toutes et tous, notamment les personnes qui souhaitent une réorientation de carrière, mais qui n'ont pas le luxe de se permettre un temps d'arrêt non rémunéré », soutient Isabelle Demers, vice-présidente développement stratégique, affaires publiques et innovation à l'APCHQ.

Dans un mémoire déposé au ministre du Travail en septembre 2023, l'APCHQ proposait plusieurs recommandations visant à revoir la formation des travailleurs et travailleuses et ainsi faciliter l'accès à l'industrie à une main-d'œuvre qualifiée et compétente.

Un programme attrayant, mais une réflexion en profondeur sur les programmes de formation est urgente

Les programmes actuels de formation en centres professionnels peuvent être moins attrayants pour des travailleurs et travailleuses manuel.le.s moins enclins à s'asseoir sur les bancs d'école.

« Jamais, au cours des cinq dernières années, les programmes de formation professionnelle associés aux métiers de la construction n'ont formé un nombre aussi faible de diplômé.e.s. À l'inverse, les programmes d'alternance travail-études connaissent un succès notoire depuis un an au Québec. Il y en a encore peu, mais l'industrie au complet, y compris les syndicats, veut pousser dans cette voie. À notre avis, en plus de l'Offensive formation en construction, une révision des programmes, y compris pour les métiers visés par les AEP temporaires, est urgente », conclut madame Demers.

Une initiative qui ne pénalise pas le parcours traditionnel

Avec l'offre de bourse à la diplomation pour les apprenant.e.s qui passeront par le parcours de DEP traditionnel, l'Offensive formation en construction semble prendre en considération plusieurs préoccupations du milieu quant à la cannibalisation possible d'une formation accélérée.

Un travail de collaboration à poursuivre

Forte de son expertise dans le domaine de la construction et de la rénovation résidentielles, l'APCHQ a participé activement aux consultations qui ont eu lieu depuis le printemps dernier afin de moderniser l'industrie et la Loi, et dans la foulée desquelles l'Offensive formation en construction voit le jour. L'APCHQ s'engage à poursuivre sur cette voie en collaborant avec le gouvernement et l'ensemble des parties prenantes de l'industrie pour continuer d'encourager l'accès, la productivité et la polyvalence de l'industrie, et ce, dans l'intérêt des Québécois.e.s et de notre secteur.

À propos de l'APCHQ

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) regroupe plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

