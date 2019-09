Pénurie de main-d'œuvre - Exceldor passe en mode solution

LÉVIS, QC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Il est amplement connu et reconnu que le Québec traverse actuellement une grave pénurie de main-d'œuvre. Alors que de nombreux secteurs et entreprises ont décrié cette situation difficile dans les médias et sur la place publique dans les derniers mois, Exceldor choisit plutôt une approche innovante pour ainsi combler un maximum de ses 120 postes disponibles.

La coopérative Exceldor travaille depuis plus de trois ans à bonifier ses programmes d'embauche afin de se rendre toujours plus attractif, notamment auprès de la communauté immigrante du Québec.

Pour joindre cette communauté, l'entreprise a fait installer - le temps d'une journée - une borne interactive dans un abribus du quartier Saint-Michel de Montréal, reconnu notamment pour accueillir de nombreux immigrants. L'objectif de cette borne était simple : parler directement avec des employés potentiels via vidéoconférence dans le but de les recruter. Cette initiative fait partie d'une offensive globale qui s'étendra sur plusieurs semaines sur diverses plateformes.

« La fierté est ce qui motive nos employés. Ce que nous nous sommes dit, c'est : pourquoi on ne communiquerait pas ce qui contribue à cette fierté pour attirer de nouveaux employés? Et ce qui est beau avec la communauté d'immigrants que nous avons au Québec, c'est qu'ils sont prêts à travailler. Ils ont simplement besoin qu'on aille à leur rencontre et qu'on leur en offre l'opportunité. » a déclaré Nicolas Bilodeau, directeur des ressources humaines chez Exceldor.

Cette action a laissé place à de nombreuses rencontres intéressantes et à des échanges prometteurs. Vous pouvez par ailleurs voir un résumé de cette journée ici.

Attirer les employés potentiels

Parce que la coopérative québécoise croit fortement qu'à tous problèmes il y a une solution, elle met de l'avant de nombreux avantages pour attirer les employés.

Cours de francisation

Service de navette

Aide à trouver un logement

Assurances collectives

Salaires compétitifs

Formations

Prime pour les quarts de soir et de nuit

Pour en apprendre plus sur les emplois disponibles chez Exceldor, rendez-vous sur notre site Web au https://carrieres.exceldor.ca/.

À propos d'Exceldor

Exceldor est une coopérative qui a comme mission d'offrir de la volaille que les gens peuvent servir avec fierté. L'organisation, dont le siège social est situé à Lévis, répartit sa production entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Agapit au Québec ainsi qu'avec celles de Hanover en Ontario et Winnipeg au Manitoba. En 2019, elle procédera à l'ouverture d'un tout nouveau centre de distribution à Beloeil, présentement en construction.

Exceldor est aussi copropriétaire de quatre autres entreprises œuvrant principalement dans le secteur de la volaille, soit Les Viandes Lacroix, Unidindon et Volailles Giannone au Québec, ainsi que Golden Valley Farms en Ontario. L'entreprise commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor, Butterball, Granny's et Lacroix.

