Pénurie de main-d'œuvre - Dominique Anglade veut recruter plus de travailleurs pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre

FORESTVILLE, QC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - En visite sur la Côte-Nord, Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle, faisait aujourd'hui une série de propositions pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et favoriser l'embauche de personnes immigrantes là où les besoins sont les plus grands.

Présentement, nous avons environ 200 000 postes vacants au Québec. Chacun de ces postes qui n'a pas trouvé preneur représente une diminution de services dans notre système de santé, ou encore un casse-tête supplémentaire dans les entreprises privées.

Les échecs répétés de François Legault en matière d'immigration ont fait mal à l'économie et notre capacité à délivrer des services publics de qualité. La destruction de 18 000 dossiers et la réduction des seuils d'admission pour ces travailleurs ont mis une pression supplémentaire sur la pénurie de main-d'œuvre qu'ignore encore la CAQ.

Nous devons mettre en place un système efficace de recrutement à l'étranger qui saura répondre aux besoins du marché du travail dans toutes les régions du Québec. Mme Anglade a déclaré à ce sujet : « Le recrutement à l'étranger est une des solutions à cette pénurie, et nous ne pouvons pas l'ignorer, comme l'a fait François Legault, et laisser tomber nos services et nos entreprises. Nous devons trouver des solutions adapter pour les régions du Québec et encourager les personnes immigrantes à participer à l'occupation de notre territoire. »

Pour y arriver, le Parti libéral du Québec propose quatre mesures :

Conclure des ententes avec l'ensemble des régions pour qu'elles puissent déterminer leurs besoins en termes de recrutement;

Accélérer le traitement des dossiers de travailleurs qualifiés dans ARRIMA;

Revenir à des seuils d'immigration similaires à ce qui était prévu en 2018 compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre actuelle;

Régulariser le statut des immigrants à statut précaire.

« Nous avons besoin dès aujourd'hui d'une meilleure gestion de notre système d'immigration. La gestion catastrophique de François Legault dans ce domaine a accentué la pénurie de main-d'œuvre, réduit notre capacité à livrer nos services publics et fait mal à nos entreprises qui cherchent à croître, mais ne peuvent plus en raison de cette pénurie. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de faire confiance aux régions pour la sélection des candidats à l'immigration. »

- Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

