Mise à jour - Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction résidentielle au Québec - L'APCHQ se réjouit de la prépublication des changements réglementaires

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue la prépublication par le gouvernement dans la Gazette officielle du Québec des modifications réglementaires adoptées par le conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec (CCQ) afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans l'industrie de la construction au Québec. L'Association tient également à saluer le leadership du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet dans le cadre de ce dossier.

« Dans le contexte économique actuel, l'APCHQ ne peut qu'être ravie de ces modifications, d'autant plus que l'on retrouve plusieurs propositions qu'elle avait précédemment formulées et qui pouvaient faire l'objet d'une implantation rapide. L'Association est heureuse de constater aujourd'hui que ses recommandations ont été entendues », commente François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

Au cours des deux dernières années, l'APCHQ a ainsi évalué la mise en place de mesures qui pourraient permettre d'atténuer l'impact de la pénurie de main-d'œuvre chez les entrepreneurs du secteur résidentiel. L'Association a d'ailleurs déposé un mémoire auprès de la Commission de la construction du Québec (CCQ) et du cabinet du ministre du Travail en février 2019, ainsi qu'un deuxième mémoire en août 2019 concernant les tâches connexes.

Le résidentiel, un secteur clé

Le secteur de l'habitation représente 7 % du PIB du Québec, et il est régi, en partie, par un cadre légal distinct et complexe. La pénurie de main-d'œuvre demeurera un frein pour la croissance économique de l'industrie de la construction et la productivité des entreprises si cet enjeu n'est pas abordé dans son ensemble.

« Considérant son importance et la forte demande actuelle, le secteur résidentiel a des besoins accrus de main-d'œuvre, au même titre que tous les autres secteurs de notre industrie », soutient François Bernier.

Pour une mise en œuvre rapide

L'APCHQ ne peut qu'espérer que les mesures adoptées aujourd'hui seront mises en place rapidement, et offre son entière collaboration au gouvernement et aux partenaires de l'industrie pour les soutenir dans ce processus.

« Beaucoup de travail reste à faire pour que notre industrie puisse envisager les prochaines années en toute quiétude. Il s'agit cependant d'une première étape pour amoindrir l'impact de la pénurie de main-d'œuvre dans notre industrie. Il est certain que nous allons continuer de réfléchir à des solutions concrètes et viables avec le gouvernement et nos différents partenaires pour avancer davantage dans ce dossier », conclut François Bernier.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 000 employeurs du secteur résidentiel.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: et demandes d'entrevue : David Dinelle, Conseiller politique, 438 315-6774, [email protected]

Liens connexes

www.apchq.com